V Kopřivnici se bude opravovat lávka přes Kopřivničku, asi 40 dní bude uzavřena

Lávka přes potok Kopřivničku, která v Kopřivnici na Novojičínsku spojuje ulice Francouzskou a Dolní, se bude od 14. července opravovat. Zhruba 40 dní bude uzavřena a lidé budou muset chodit přes nejbližší mosty. ČTK to dnes sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
"Rekonstrukce se zaměří především na výměnu nosné konstrukce lávky, která je již na hranici své životnosti. Stávající konstrukce bude zdemolována, původní spodní stavba včetně opěr však zůstane zachována. Projde potřebnými opravami a sanací, na které naváže montáž nové prefabrikované mostovky z ultra vysokopevnostního betonu," uvedla Macháčková.
Součástí stavby bude nové zábradlí, stabilizace břehů potoka lomovým kamenem a oprava navazující části chodníku. Lávka se ze současných 190 rozšíří na 252 centimetrů.
"Lávka už dosloužila a její rekonstrukce je nezbytná. Zároveň jsme využili příležitosti k jejímu rozšíření, aby lépe odpovídala dnešním potřebám. Díky použití prefabrikované konstrukce z ultra vysokopevnostního betonu můžeme zachovat stávající opěry, a tím zkrátit dobu výstavby i rozsah stavebních zásahů," uvedla Magda Šebestová z odboru majetku města. Nová mostovka se bude vyrábět mimo staveniště a na místo se pak pouze dosadí. Práce jsou plánovány do 24. srpna.