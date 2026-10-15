V Kopřivnici se otevře zóna pro psy, vítězný projekt z participativního rozpočtu

Za obchodním domem Tesco v Kopřivnici na Novojičínsku se v pátek otevře zóna pro psy, která vznikla jako vítězný projekt loňského participativního rozpočtu. Jsou tam prvky pro hraní i výcvik, jako je například slalom, přeskok nebo prolézačka, které psům zpestří pohyb a nabídnou nové podněty. ČTK to dnes za kopřivnickou radnici sdělila Karolína Talajková.
Oplocený prostor, který bude místem setkávání pro pejskaře a jejich zvířata, dostal název Koprštěk. "Záměrem bylo vytvořit v dostupné vzdálenosti od centra města místo, kde se psi mohou proběhnout bez vodítka a hrát si a jejich majitelé se potkávat. Psí zóna bude přístupná 24 hodin denně," uvedla Talajková. V psí zóně jsou lavičky, na kterých mohou pejskaři sedět.
Autorem vítězného návrhu je Ondřej Myšák, jehož projekt loni v elektronickém hlasování získal 671 hlasů. Projekty navržené obyvateli města se v Kopřivnici nazývají Koprojekty a město na ně v posledních letech dává vždy milion korun.
Hlasování v letošním ročníku Koprojektů je v polovině. Lidé vybírají z osmi návrhů, hlasovat pro ně mohou na webu.