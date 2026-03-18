V Kopřivnici se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem

Ve výstavním pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem. Uvidí tam tři představení. Město tak oslaví Světový den loutkového divadla, který připadá na sobotu. ČTK to sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
První představení začne ve 14:30. "Půjde o jarní pohádku Vrbky se nám zelenají v podání Mikro-teatro z Brna. Příchozí děti spolu se sestřičkami Věrkou a Zorkou oslaví příchod jara a protančí tradicemi od masopustu až po Velikonoce," uvedla mluvčí. Pohádka je podle ní vhodná pro děti od pěti let.
V 15:45 se pro děti ve věku od čtyř do deseti let bude hrát interaktivní zvukové představení podle předlohy Astrid Lindgrenové V hodině soumraku. "Brněnské Divadlo DIP odvypráví dětem příběh o nemocném Jéranovi, jenž citlivě zpracovává téma ztráty, naděje a fantazie. Díky mikrofonu a vokálnímu procesoru, který může modulovat hlas a vytvářet různé efekty, vykouzlí iluzi různých prostorů a postav," uvedla Macháčková. Děti si budou moci práci s mikrofonem samy vyzkoušet.
"V 17:15 festiválek uzavře příběh z kolumbijské mytologie Madremonte, opět v podání Mikro-teatro. Diváky zavede na tajemné místo, kde se hory dotýkají nebes a kde se rodí všechny vody, z nichž pochází veškerý život, a vyprávějí o všemocné Madremonte," uvedla mluvčí. Inscenace je určena pro děti od čtyř let.