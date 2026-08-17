V Krnově skončila oprava hřbitovní zdi poškozené povodní v září 2024

V Krnově na Bruntálsku skončila oprava zhruba padesátimetrové části hřbitovní zdi, kterou v září 2024 strhla povodeň. Opravený je také přilehlý chodník ve Hřbitovní ulici a znovu lze využívat parkovací stání. Při povodni se kvůli zborcení zdi sesunul svah a poškodily se některé hroby. Dočasně muselo být přemístěno také 27 urnových hrobů. Všechny urny, které velká voda z areálu hřbitova odnesla, se podařilo najít a vrátit jejich majitelům. ČTK o dokončení opravy zdi informovala mluvčí města Dita Círová.
"Práce pokračují ještě v areálu hřbitova. V bezprostřední blízkosti zdi se v opravovaném úseku nachází sedmadvacet urnových hrobů, které musely být dočasně přemístěny. V současnosti probíhá jejich postupný návrat zpět," uvedl Petr Mynář z odboru investic.
Povodeň v září 2024 odnesla z areálu městského hřbitova zhruba 20 uren s ostatky zemřelých. Některé se našly i přibližně kilometr od hřbitova, například u cvilínského nádraží. Podle čísla uvedeného na každé urně bylo možné dohledat pozůstalé. Město tehdy vyzvalo veřejnost, aby nalezené urny odevzdala správě hřbitova. Nyní jsou již všechny zpět u svých majitelů. Většina z nich se našla v nejbližším okolí hřbitova či přímo na něm.
Oprava zdi spočívala v odstranění zbytků původních základů a soklového zdiva, očištění oplocení v místech napojení, odstranění chodníkové dlažby a podkladních vrstev a vybudování nových základů a podezdívky. Následovala stavba sloupů a plotové zídky, jejich omítnutí, další povrchové úpravy, úprava terénu a obnova chodníku.
Stavba měla původně stát zhruba 1,7 milionu korun bez DPH, konečné náklady ale byly přibližně o půl milionu korun vyšší. Důvodem byly mimo jiné rozdíly mezi předpoklady projektové dokumentace a skutečným stavem původních základů. Základy byly výrazně hlubší, než projekt předpokládal. Dodatečně bylo nutné řešit také odvodnění základů nové zdi a odstranění některých původních hrobových konstrukcí, které byly ve špatném stavu.