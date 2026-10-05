V Krnově zůstává dle radnice i opozice hlavním tématem voleb obnova po povodních

Obnova města po povodních z roku 2024 a protipovodňová opatření zůstávají hlavními tématy letošních komunálních voleb v Krnově na Bruntálsku. Podle starosty Tomáše Hradila (Krnovští Patrioti) a lídra opoziční ODS Ivana Krištofíka se ale znovu vracejí i dlouhodobé problémy regionu, zejména zaměstnanost, výše mezd a odchod mladých lidí. Volby budou 9. a 10. října.
"Obnova města a protipovodňová opatření jsou jednoznačně hlavním tématem. Žijeme ale v nesmírně rychlé době a řada voličů dnes jejich dotažení považuje za samozřejmost. Už několik týdnů po povodni se proto vedle obnovy znovu začala vracet běžná témata, která občané řešili před ní," uvedl Hradil. Podle Krištofíka jsou ale povodňové škody mezi obyvateli stále živým tématem. "Občany tíží především stav chodníků a komunikací, který ani zdaleka není ve stavu jako před povodněmi," uvedl.
Hradil uvedl, že názory obyvatel na tempo obnovy se liší. Krnov podle něj řeší rozsáhlé škody. Voda zatopila 80 procent města a 160 městských budov. "Mnoho lidí má pochopení. Pokud ale vyděláváte 29.000 hrubého, v tomto regionu nic neobvyklého, voda vám po 27 letech znovu zatopila domácnost a celé ty roky jste čekali na účinnou protipovodňovou ochranu, dost možná nedůvěřujete žádnému politikovi. Zklamal vás celý systém," uvedl starosta. Krištofík hodnotí postup obnovy kritičtěji. "Lidé, se kterými mluvím, si myslí, že je postup odstraňování povodňových škod v našem městě pomalý," řekl.
Kromě obnovy se podle obou politiků znovu dostávají do popředí otázky zaměstnanosti a mezd. Hradil považuje slabý trh práce za hlavní brzdu rozvoje Krnova. "Povodeň zasáhla region, který má historicky hluboké strukturální problémy, a právě práci a mzdy lidé řeší velmi intenzivně. Do Krnova se přitom častěji vracejí rodáci a díky práci na dálku si mohou zaměstnání z velkých měst přivést s sebou," uvedl Hradil.
Krištofík souhlasí, že se pozornost voličů vrací k pracovním podmínkám. "Povodně možná tyto otázky zastínily dočasně, ale v současné době už se opět intenzivně našich voličů dotýká problematika zaměstnanosti, ale ani ne tak vysoké míry nezaměstnanosti, jako spíš platového ohodnocení, kdy mzdy v našem regionu nejsou nikterak vysoké," uvedl.
Zkušenost s povodní se má podle Hradila promítnout i do dalších opatření. Krnov chce modernizovat výstražný systém a připravuje protipovodňová opatření u Opavice. Urychlila se také projektová příprava opatření na Opavě ve spolupráci s Povodím Odry. Protipovodňová opatření má ve svém volebním programu také ODS. Krištofík chce navazovat i na projekty současného vedení města. "Nechceme jen kritizovat všechno, co bylo doposud uděláno stávajícím vedením. Jsme si vědomi, že pro realizaci mnohých opatření je potřeba více než jedno volební období," uvedl Krištofík.
Obava z dalších povodní podle něj ovlivňuje také podnikání v regionu. "Samozřejmě obavu z povodní pociťují nejen naši občané, ale i podnikatelé a firmy. Obava z povodní je jistě jedním z důvodů, které omezují rozvoj podnikání v našem regionu," uvedl Krištofík. Podle něj to souvisí také s nabídkou pracovních míst a výší mezd, což ovlivňuje udržení především mladých lidí.
Hradil považuje za zásadní nejen dokončení obnovy městského majetku, ale také řešení dlouhodobých problémů regionu. "Odstranit miliardové škody na městském majetku během několika málo let je obrovská výzva. Vyřešit zaměstnanost, odchody lidí a další strukturální problémy našeho regionu je ale ještě těžší. Samosprávy potřebují mnohem větší součinnost státu," míní.