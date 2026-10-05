V Krnově zůstává dle radnice i opozice hlavním tématem voleb obnova po povodních

Autor: ČTK
  9:15aktualizováno  9:15
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Obnova města po povodních z roku 2024 a protipovodňová opatření zůstávají hlavními tématy letošních komunálních voleb v Krnově na Bruntálsku. Podle starosty Tomáše Hradila (Krnovští Patrioti) a lídra opoziční ODS Ivana Krištofíka se ale znovu vracejí i dlouhodobé problémy regionu, zejména zaměstnanost, výše mezd a odchod mladých lidí. Volby budou 9. a 10. října.

"Obnova města a protipovodňová opatření jsou jednoznačně hlavním tématem. Žijeme ale v nesmírně rychlé době a řada voličů dnes jejich dotažení považuje za samozřejmost. Už několik týdnů po povodni se proto vedle obnovy znovu začala vracet běžná témata, která občané řešili před ní," uvedl Hradil. Podle Krištofíka jsou ale povodňové škody mezi obyvateli stále živým tématem. "Občany tíží především stav chodníků a komunikací, který ani zdaleka není ve stavu jako před povodněmi," uvedl.

Hradil uvedl, že názory obyvatel na tempo obnovy se liší. Krnov podle něj řeší rozsáhlé škody. Voda zatopila 80 procent města a 160 městských budov. "Mnoho lidí má pochopení. Pokud ale vyděláváte 29.000 hrubého, v tomto regionu nic neobvyklého, voda vám po 27 letech znovu zatopila domácnost a celé ty roky jste čekali na účinnou protipovodňovou ochranu, dost možná nedůvěřujete žádnému politikovi. Zklamal vás celý systém," uvedl starosta. Krištofík hodnotí postup obnovy kritičtěji. "Lidé, se kterými mluvím, si myslí, že je postup odstraňování povodňových škod v našem městě pomalý," řekl.

Kromě obnovy se podle obou politiků znovu dostávají do popředí otázky zaměstnanosti a mezd. Hradil považuje slabý trh práce za hlavní brzdu rozvoje Krnova. "Povodeň zasáhla region, který má historicky hluboké strukturální problémy, a právě práci a mzdy lidé řeší velmi intenzivně. Do Krnova se přitom častěji vracejí rodáci a díky práci na dálku si mohou zaměstnání z velkých měst přivést s sebou," uvedl Hradil.

Krištofík souhlasí, že se pozornost voličů vrací k pracovním podmínkám. "Povodně možná tyto otázky zastínily dočasně, ale v současné době už se opět intenzivně našich voličů dotýká problematika zaměstnanosti, ale ani ne tak vysoké míry nezaměstnanosti, jako spíš platového ohodnocení, kdy mzdy v našem regionu nejsou nikterak vysoké," uvedl.

Zkušenost s povodní se má podle Hradila promítnout i do dalších opatření. Krnov chce modernizovat výstražný systém a připravuje protipovodňová opatření u Opavice. Urychlila se také projektová příprava opatření na Opavě ve spolupráci s Povodím Odry. Protipovodňová opatření má ve svém volebním programu také ODS. Krištofík chce navazovat i na projekty současného vedení města. "Nechceme jen kritizovat všechno, co bylo doposud uděláno stávajícím vedením. Jsme si vědomi, že pro realizaci mnohých opatření je potřeba více než jedno volební období," uvedl Krištofík.

Obava z dalších povodní podle něj ovlivňuje také podnikání v regionu. "Samozřejmě obavu z povodní pociťují nejen naši občané, ale i podnikatelé a firmy. Obava z povodní je jistě jedním z důvodů, které omezují rozvoj podnikání v našem regionu," uvedl Krištofík. Podle něj to souvisí také s nabídkou pracovních míst a výší mezd, což ovlivňuje udržení především mladých lidí.

Hradil považuje za zásadní nejen dokončení obnovy městského majetku, ale také řešení dlouhodobých problémů regionu. "Odstranit miliardové škody na městském majetku během několika málo let je obrovská výzva. Vyřešit zaměstnanost, odchody lidí a další strukturální problémy našeho regionu je ale ještě těžší. Samosprávy potřebují mnohem větší součinnost státu," míní.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující

Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle

Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1. října 2026. Na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají se po několikaměsíční pauze vrací Airbus A380,...

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

Vězni z Heřmanic vyrazí do domova důchodců natírat lavičky a opravovat chodníky

Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (vpravo) a generální ředitel...

Do dobrovolných prací v krajských zařízeních se už brzy zapojí vězni z Heřmanic. Například v novojičínském Domově Duha pomohou s natíráním laviček a opravou chodníků. Jde o první výsledek nového...

6. října 2026  6:22,  aktualizováno  7:21

Strojírenský veletrh ukáže humanoidní roboty, návštěvníci potrápí mozkové závity

Humanoidní robot Pepper na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2023

Loni si návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně mohli zahrát basketbal proti robotovi, letos si ale mohou potrápit i mozkové závity. Průmysl se totiž čím dál více automatizuje,...

6. října 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Živě: AAA AUTO hlásí historický rekord. Sledujte přenos z tiskové konference

6. října 2026

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

6. října 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud v Brně otevře případ vraždy v Jevišovicích, muž zemřel po 158 ranách nožem

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Obžalovaná na ubytovně zasadila poškozenému 158...

6. října 2026,  aktualizováno 

Lidé v Plzni vzpomínali na Václava Havla při neformálním happeningu na mostě

ilustrační snímek

Lidé v Plzni dnes při neformálním happeningu na mostě Ivana Magora Jirouse zavzpomínali na prezidenta Václava Havla, který by dnes oslavil 90. narozeniny. Lidé...

5. října 2026  19:18,  aktualizováno  19:18

V Č. Lípě najel vlak do nastraženého kamení, podobná nehoda se tam stala v září

ilustrační snímek

V České Lípě dnes v podvečer najel vlak do nastraženého kamení na kolejích, provoz na trati do Nového Boru je zastaven. Ve vlaku cestovalo asi 20 lidí, nikdo...

5. října 2026  18:51,  aktualizováno  18:51

Jeden člověk se zranil při požáru domu ve Starém Městě pod Landštejnem

ilustrační snímek

Při požáru domu ve Staré Městě pod Landštejnem na Jindřichohradecku se dnes zranil jeden člověk. Oheň způsobil škodu 1,25 milionu korun, informovali dnes...

5. října 2026  18:40,  aktualizováno  18:40

Starosta Šp. Mlýna má přihlášení nových lidí k pobytu před volbami za účelové

ilustrační snímek

Starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura (Špindlerův Mlýn - Město s vizí) podnikl právní kroky proti tomu, co považuje za snahu ovlivnit komunální volby - jde...

5. října 2026  18:33,  aktualizováno  18:33

V Plzeňském kraji budou při volbách ve 3 menších městech referenda k větrníkům

ilustrační snímek

V pátek a v sobotu půjdou obyvatelé tří menších měst v Plzeňském kraji volit nejenom své zastupitele, ale budou také hlasovat v místních referendech o tom, zda...

5. října 2026  18:18,  aktualizováno  18:18

V Hradci Králové lidé vzpomínali na Václava Havla svíčkami i četbou

V Hradci KrĂˇlovĂ© lidĂ© vzpomĂ­nali na VĂˇclava Havla svĂ­ÄŤkami i ÄŤetbou

Nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta, disidenta a dramatika Václava Havla si dnes v Hradci Králové připomněli na řadě míst. Lidé zapalovali svíčky,...

5. října 2026  18:10,  aktualizováno  18:10

Volby 2026: Kandidáti na pražského primátora odpovídají. Co chtějí změnit a jaké mají plány?

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2026 proběhnou v říjnu 2026. Kdo poté usedne na magistrát?

Kdo chce po volbách řídit Prahu a co by jako primátor změnil? Deník Metro postupně zpovídá kandidáty na šéfa hlavního města. Ptáme se jich na bydlení, dopravu, městské projekty i koaliční partnery....

5. října 2026  19:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.