V Kunčicích pod Ondřejníkem se po střetu s autem vážně zranil cyklista

Pětatřicetiletý cyklista se v sobotu večer vážně zranil při střetu s osobním automobilem v Kunčicích pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku. Do Fakultní nemocnice Ostrava ho v život ohrožujícím stavu přepravil vrtulník. Novinářům to dnes sdělili mluvčí policie Jan Segsulka a mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
Nehoda se stala na silnici třetí třídy okolo 19:20. Řidička osobního vozu se s protijedoucím cyklistou střetla při průjezdu levotočivou zatáčkou ve směru od obce Tichá. "Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u řidičky vozidla negativní, u zraněného muže byl nařízen odběr biologického materiálu v nemocničním zařízení," řekl Segsulka.
Podle Humpla cyklista utrpěl velmi vážné nitrolební poranění, které jej přímo ohrožovalo na životě, a povrchové rány hlavy, hrudníku a břicha. "Zasahující týmy provedly imobilizaci pomocí krčního límce, pánevního pásu a celotělové matrace. Po nitrožilním podání potřebných léků zajistily dýchací cesty, napojily pacienta na přístrojově řízenou plicní ventilaci a ošetřily krvácející poranění," uvedl Humpl. Muž byl přepraven na urgentní příjem. Silnice musela být po nehodě dočasně uzavřená.