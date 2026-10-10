V Kunčicích pod Ondřejníkem srazil vlak muže, doprava několik hodin stála

V Kunčicích pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku dnes okolo 11:00 srazil vlak muže středního věku, který na místě zraněním podlehl. Doprava na trati několik hodin stála. ČTK to řekla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
"Dosud zjištěné informace nenasvědčují cizímu zavinění, nicméně frýdecko-místečtí policisté se i nadále okolnostmi události zabývají," uvedla.
Nikdo ze zhruba deseti cestujících z vlaku nebyl zraněn. "Dechová zkouška byla u strojvedoucího s negativním výsledkem," uvedla Štětínská. Během doby, kdy byl provoz na trati zastaven, zavedly České dráhy v úseku Frenštát pod Radhoštěm - Kunčice pod Ondřejníkem náhradní autobusovou dopravu.