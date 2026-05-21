V Městském domě kultury v Karviné začala rekonstrukce vstupního vestibulu. Modernizace zhruba za osm milionů korun promění dispoziční řešení prostoru. Součástí renovace budou i úpravy povrchů, výměna vstupních dveří a instalace úsporného osvětlení. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková.
"Cílem projektu je vytvořit příjemnější, přehlednější a reprezentativnější prostředí pro návštěvníky i zaměstnance. Prostor vestibulu bude po dokončení světlejší, otevřenější a komfortnější jak při běžném provozu, tak při větších kulturních akcích," řekla mluvčí.
Čtyřměsíční přestavba začala v těchto dnech bouracími pracemi. Kvůli stavební činnosti je vestibul pro veřejnost dočasně uzavřen. Omezení se v tomto týdnu dotkla také knihovny a provozoven služeb, které jsou přístupné právě přes vestibul.
Od příštího týdne ale budou provozovny opět fungovat. Návštěvníci však budou muset využívat boční vstup. Pobočka knihovny se pro návštěvníky otevře opět v polovině června. Dočasně byla přesunuta také podatelna, která je nyní v první učebně u bočního vchodu. Přestavbu zařízení financuje ze svého investičního fondu.
I během rekonstrukce ale organizace dál připravuje kulturní program. V následujících týdnech chystá pro veřejnost například festivaly Moravský vrabec, Prolínání kultur nebo Dny Karviné. "Městský dům kultury je důležitou součástí kulturního a společenského života našeho města. Chceme, aby prostor odpovídal současným požadavkům na moderní, přívětivé a reprezentativní kulturní prostředí,“ řekl náměstek primátora Andrzej Bizoń (nestr. za SOCDEM).