V mikroregionu Lašská brána Beskyd si lidé mohou opět zahrát hru Lašský poklad. Připraveno je osm tras, které účastníky provedou krajinou a nabídnou jim zábavu i poznání. Tématem letošního šestého ročníku je voda jako paměť krajiny. ČTK to sdělila Karolína Talajková z radnice v Kopřivnici na Novojičínsku.
Hra začala 31. května a potrvá do konce října. "Prostřednictvím osmi tras se účastníci seznámí s příběhy vody, která utvářela krajinu Lašské brány Beskyd. Trasy se liší délkou i náročností a jsou vhodné pro jednotlivce, rodiny s dětmi, páry, seniory i větší skupiny," uvedla Talajková.
Na každé trase jsou tři stanoviště, na každém vždy tři otázky. Správné odpovědi postupně odhalují klíče k otevření pokladu ukrytého v cíli. "V trezoru na úspěšné hráče čeká drobná sběratelská odměna a soutěžní samolepka. Tu si mohou nalepit na soutěžní ústřižek a po skončení sezony se zapojit do slosování o Velký Lašský poklad. Do závěrečného slosování budou zařazeni účastníci, kteří nasbírají všech osm samolepek," uvedla Talajková.
Hru provozuje turistická destinace Lašská brána Beskyd, kterou spravuje Kulturní dům Kopřivnice a spolupracují na tom města Kopřivnice, Štramberk a Příbor a obec Hukvaldy. Cílem projektu je přivést návštěvníky do regionu, prodloužit délku jejich pobytu a podpořit opakované návštěvy. Podrobné informace je možné najít na webu.