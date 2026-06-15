V Moravskoslezském kraji bude jezdit nová sezonní autobusová linka do Beskyd

V Moravskoslezském kraji bude jezdit nová sezonní autobusová linka. Během léta má zajistit dostupnější dopravu do Beskyd. Linka bude v provozu od tohoto víkendu do konce září a cestující bude vozit mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry na Frýdecko-Místecku. Zároveň bude posíleno i autobusové spojení do Bílé na Frýdecko-Místecku. Novinářům to dnes sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka (ANO).
Spoj má zlepšit dostupnost oblíbených turistických míst a zajistit pohodlnější cestování především pro turisty či lidi, kteří míří za rekreací. Nová linka vznikla na základě požadavků obcí Staré Hamry, Ostravice a Bílá, kde jsou problémy se špatně zaparkovanými vozidly. Autobus pojede o víkendech a státních svátcích, pět párů spojů denně.
Upraví se také provoz na lince z Frýdlantu nad Ostravicí do Bílé. Přibudou dva páry víkendových spojů v úseku Ostravice - Bílá,zámeček. Některé spoje budou nově vedeny přes zastávku Bílá,Konečná.
"Chceme, aby byla veřejná doprava přirozenou volbou i při cestách za odpočinkem a turistikou. Posílením spojů v Beskydech reagujeme na zájem obcí i návštěvníků, a zároveň podporujeme šetrnější dopravu do cenného horského území,“ řekl Podstawka. Náklady na posílení dopravy přesáhnou půl milionu korun. Na obou linkách platí tarif ODIS.