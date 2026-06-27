V Moravskoslezském kraji dnes přibyly desítky kolapsů z horka

Tři desítky kolapsů přímo souvisejících s tropickými teplotami zaznamenali dnes záchranáři v Moravskoslezském kraji. Teploty v regionu dosáhly většinou 33 až 36 stupňů Celsia. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Podobná situace byla i v pátek a ještě více kolapsů a vyšší teploty se očekávají v neděli. Podle Humpla ale šlo o jednotlivé případy. Záchranáři nezaznamenali zásahy na hromadných akcích, kde by ošetřovali více pacientů najednou.
V běžný den s průměrnými teplotami záchranáři evidují maximálně deset kolapsů. "V pátek jsme jich do večerních hodin zaznamenali 35. Dnes je to už podobné. Očekáváme, že do večera ještě další přibudou. A uvidíme, jaká situace bude v neděli, kdy májí teploty vyšplhat ještě výše," uvedl Humpl. Dodal, že o tomto víkendu záchranáři mají více práce než během toho minulého, kdy také teploty atakovaly v kraji 35 stupňů Celsia. "Minulý víkend jsme evidovali stovku výjezdů souvisejících s vedry. Předpokládáme, že tento víkend jich bude ještě více," dodl.
Velkou část pacientů tvořili lidé starší 60 let. Při kolapsu utrpěla část lidí navíc také úraz, nejčastěji rukou, nohou nebo hlavy. Hlavní příčinou zdravotních potíží byla podle záchranářů dehydratace a přehřátí organismu způsobené dlouhodobým pobytem na přímém slunci. U části pacientů se na zhoršení stavu v takovém počasí často podílí alkohol nebo jiné omamné a psychotropní látky, které dehydrataci organismu dále prohlubují.
Záchranáři upozorňují na to, že dehydratace může během horkých dnů vzniknout velmi rychle. Nejvíce ohroženi jsou senioři, děti a lidé vykonávající fyzicky náročnou práci. Mezi typické příznaky patří žízeň, sucho v ústech, tmavá moč, únava, celková slabost, zrychlený tep, bolest hlavy, závratě, zmatenost nebo poruchy vědomí. Odborníci doporučují pít pravidelně během celého dne neslazené nealkoholické nápoje. Při zvýšeném pocení je vhodné doplnit také minerály.