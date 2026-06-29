V Moravskoslezském kraji opět padaly rekordy, v Porubě bylo 38 stupňů

Meteorologové dnes v Moravskoslezském kraji znovu zaznamenali rekordní teploty. Maxima pro dnešní den byla překonána nebo dorovnaná na všech měřicích stanicích, kde se měří alespoň 30 let. Takových je v regionu 20. ČTK to dnes řekl Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
"Na většině stanic byl překonán i rekord pro měsíc červen a na některých stanicích je dorovnáno nebo překonáno i to absolutní maximum, bylo to na zhruba 30 procentech stanic," uvedl Drobek.
Nejvyšší teplotu v Moravskoslezském kraji dnes zaznamenala měřicí stanice v Ostravě-Porubě, kde vystoupala na 38 stupňů Celsia, stejná hodnota byla na této stanici naměřena 8. srpna 2013. Dosavadní maximum pro dnešní den bylo 33,8 stupně Celsia z roku 1994. Stanice měří 58 let.
Nejdéle fungující stanice je v Opavě, měří se na ní 147 let. "Byl tam překonán jen rekord pro dnešní den, měsíční ani absolutní tam překonán nebyl," řekl Drobek. Stanice dnes naměřila 35,8 stupně Celsia, dosavadní rekord pro dnešní den byl 33,2 stupně z roku 1994.
Teplo bylo i na horách. Například na Lysé hoře dnes stanice naměřila 29,4 stupně Celsia, což je dosavadní nejvyšší červnové maximum. Bylo to ještě o desetinu stupně více než v neděli. Dosavadní maximum pro dnešní den bylo z roku 1994, a to 26,2 stupně Celsia.