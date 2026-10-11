Komunisté po více než 80 letech přišli o možnost ovlivňovat dění ve třetím největším městě republiky Ostravě. Z městského zastupitelstva tak odchází i nejdéle působící zastupitel Josef Babka. ČTK dnes řekl, že za neúspěchem stojí i roztříštěnost levice.
Komunisté jako součást ostravské samosprávy kontinuálně působili od roku 1945 a rovněž v porevolučním období se vždy dokázali dostat do zastupitelstva města, letos poprvé neuspěli. Babka připomněl, že v komunálních volbách se o přízeň voličů v krajské metropoli ucházeli sociální demokraté pod značkou Pro naši Ostravu, dále Hnutí Stačilo! a nezávislí Ostraváci a pak také Ostravská levice, tedy sdružení KSČM a nezávislých kandidátů, kde byl Babka letos čtyřkou na kandidátní listině. V rámci ní sice získal nejvíce hlasů, ale uskupení získalo podporu jen 1,69 procenta voličů.
"Ta roztříštěnost samozřejmě zmátla i některé voliče, zejména ve vztahu k naší členské základně a našim voličům. To je jedna z příčin, ale je to i tím, že ANO vysálo tu levicovou část voličů, to je zcela evidentní a projevuje se to dlouhodobě," podotkl Babka.
Babka byl už v roce 1986 poprvé zvolen poslancem Národního výboru Ostrava 1. "Byl jsem zároveň tajemníkem Národního výboru Ostrava 1 a po devadesátém roce jsem potom plynule přešel na kandidátce do zastupitelstva města Ostravy. Každý den něco končí a něco krásného začíná, ale mám 70 let, takže je čas na určitý odpočinek. Na druhé straně jsem pořád ještě zastupitel Moravskoslezského kraje. Je to určitá nostalgie, to bezesporu," řekl Babka.
Připomněl, že druhým nejdéle působícím zastupitel Ostravy je lidovec Zbyněk Pražák. "Už když jsem viděl, že tady Stačilo! a některé další subjekty budou kandidovat, tak jsem mu říkal, že mě konečně bude moci dohnat."
Zajímavostí a opakem dění v Ostravě je ale situace v Novém Jičíně. Bývalá předsedkyně KSČM a dlouholetá městská zastupitelka Kateřina Konečná tam totiž opět usedne v zastupitelstvu. Pětačtyřicetiletá Konečná se do něj dostala z posledního 29. místa na kandidátní listině Stačilo! a PRO Jindřicha Rajchla. Uskupení bude mít dva zastupitele. Konečná z posledního místa přeskočila i lídra kandidátní listiny Jana Bartošíka, když získala 796 hlasů, zatímco lídr 582. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu www.volby.cz.
"Kateřina je dlouhodobě na výsluní všech médií a je mediálně známý člověk. Má bezesporu tah na branku v řadě oblastí a dokázala propojit to své působení v Evropském parlamentu. Je to fenomén nejen v rámci Moravskoslezského kraje," míní Babka.
Do ostravského zastupitelstva se pak dostala i někdejší dlouholetá starostka ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a bývalá senátorka Liana Janáčková. V minulosti byla známá svými kontroverzními výroky směřujícími k romské menšině. Do zastupitelstva krajského města se Janáčková dostala na kandidátní listině Motoristé sobě. Uskupení získalo pět mandátů a Janáčková se zastupitelkou stala z osmého místa kandidátní listiny, když po lídrovi kandidátky Matěji Gregorovi dostala druhý nejvyšší počet hlasů. Gregor jich měl 8238, Janáčková 5762. Janáčková se navíc jako jediná na kandidátní listině Motoristé a přátelé exstarostky Liany Janáčkové dostala do zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Tuto kandidátní listinu ale v obvodu vedla.