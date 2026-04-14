V Moravskoslezském kraji si lidé mohou vyzkoušet různé dobrovolnické aktivity

Regionální dobrovolnické centrum Moravskoslezského kraje se zapojí do celostátní akce Dny dobrovolnictví. Zájemci si tak od 20. do 26. dubna budou moci vyzkoušet po celém regionu různé dobrovolnické aktivity, od pomoci v nemocnicích až po sázení stromů. ČTK to dnes sdělila Lucie Křivánková, koordinátorka dobrovolnického centra provozovaného organizací ADRA.
"Dny dobrovolnictví jsou celostátní iniciativou, která má za cíl otevřít svět pomoci veřejnosti. V našem kraji jsme připravili pestrý program, který ukazuje, že dobrovolníkem se může stát skutečně každý, a to bez ohledu na věk nebo předchozí zkušenosti," uvedla Křivánková.
Nad dobrovolnictvím podle ní sice řada lidí uvažuje, ale obávají se časové náročnosti nebo nevědí, co přesně od takové aktivity čekat. Právě Dny dobrovolnictví jim mají umožnit si vše vyzkoušet.
"Chceme lidem ukázat, že i dvě nebo tři hodiny času mohou mít obrovský dopad na náladu pacienta v nemocnici nebo pomoci neziskové organizaci tam, kde jí běžně nezbývají kapacity. Nejlepší cestou, jak zbavit dobrovolnictví mýtů, je přijít a vyzkoušet si ho na vlastní kůži. Ten pocit, že jste někomu jinému změnili svět, je nepřenositelný,“ řekla vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Dagmar Hoferková.
Program je v regionu připraven tak, aby představil celou škálu dobrovolnických aktivit. Zájemci například budou tvořit s dětmi hospitalizovanými ve Fakultní nemocnici Ostrava nebo pomáhat v domovech pro seniory, kde se mohou zapojit do her, procházek nebo sdílení příběhů. Aktivity jsou zaměřeny i na příznivce přírody, kteří mohou pomáhat třeba na farmě nebo se zapojit do péče o mokřady či se přidat k sázení stromů.
"Stačí si vybrat akci, která zájemce oslovila, a v některých případech se nahlásit kontaktní osobě. Všechny podrobnosti, časy a přesná místa konání najdou na oficiálním webu akce. Dobrovolnictví není jen o pomoci druhým. Je to cesta, jak vystoupit ze své bubliny, poznat inspirativní lidi a získat nový pohled na svět," doplnila Křivánková.