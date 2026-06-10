V Moravskoslezském kraji začnou projížďky vlakem po báňských vlečkách

V Moravskoslezském kraji v sobotu opět začnou komentované projížďky po neveřejných báňských vlečkách, které sloužily ke svážení uhlí z dolů. Báňské spěšné vlaky budou zájemce vozit do září každou sobotu a neděli. Vlaky budou v sobotu vyjíždět ze stanice Ostrava střed a v neděli z Havířova na Karvinsku. Při komentovaných jízdách se lidé mohou dozvědět o hornické tradici regionu. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
"V minulých letech si vyjížďky báňskými vlaky získaly velkou oblibu a byly vždy naplněné do posledního místa. Mezi pasažéry byli nejen obyvatelé různých regionů České republiky, ale taky turisté ze zahraničí, hlavně z Polska, Slovenska a Německa," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka (ANO).
Při sobotní projížďce vlaky zastaví na dvou místech, kde si zájemci budou moci pořídit fotografie, a to u vodní jámy Žofie a u bývalého dolu Barbora. Projížďka bude trvat zhruba 2,5 až tři hodiny. Nedělní vlaky budou rovněž stavět u bývalého dolu Barbora a následně u závodu Darkov, kde se pasažéři dozví zajímavosti o tomto v současnosti likvidovaném dolu a budou se moci podívat na povrchová pracoviště. Nedělní program potrvá zhruba 2,5 hodiny.
Od soboty bude jezdit i speciální výletní vlak do ostravské zoo. O víkendech bude vyjíždět z Českého Těšína na Karvinsku. Také tento vlak pojede po bývalých uhelných vlečkách někdejšího Ostravsko-karvinského revíru.
Báňské spěšné vlaky i výletní vlaky do zoo budou jezdit do 20. září. Další podrobnosti i jízdní řád jsou na webu Slezského železničního spolku.