V moravskoslezských horách by měli řidiči jezdit se zvýšenou opatrností

Na silnicích v horských oblastech v Moravskoslezském kraji vybízejí silničáři řidiče k větší opatrnosti. Vozovky jsou mokré, dohlednost snižují přeháňky. Ve vyšších polohách Beskyd na Frýdecko-Místecku je místy sníh. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.
Někde v kraji mrholí, jinde prší se sněhem. Hlavně na Bruntálsku a Opavsku musí řidiči počítat i se silným nárazovým větrem. Během dne bude slábnout.
Podle předpovědi meteorologů bude dnes v kraji zataženo až oblačno, místy, dopoledne hlavně na jihovýchodě kraje, bude pršet. Zpočátku v polohách nad 300 metrů nad mořem, postupně nad 800 metrů nad mořem budou srážky smíšené nebo bude sněžit.