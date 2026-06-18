V nádrži Brušperk je zhoršená kvalita vody kvůli cerkáriím

Ve vodní nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku je zhoršená kvalita vody. Pravidelné odběry tam ukázaly výskyt cerkárií, které mohou způsobit onemocnění cerkáriovou dermatitidou, která se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkou a intenzivním svěděním. Masivní infekce může způsobit otoky končetin, zvýšenou teplotu, nevolnost či průjem. ČTK to dnes sdělil mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
"Laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě zajistila ve Vrbickém jezeře a vodních nádržích Těrlická přehrada, Brušperk a Baška sběr vodních plžů ke stanovení původců cerkáriové dermatitidy. Ve vzorcích odebraných z vodní nádrže Brušperk byly nalezeny cerkárie schopné způsobit u lidí toto onemocnění," uvedl Kotrla.
Hygienici v tomto týdnu kontrolovali kvalitu vody v nádržích na Frýdecko-Místecku a Karvinsku. Odebrané vzorky rovněž ukázaly, že ve vodní nádrži Olešná na Frýdecko-Místecku přetrvává snížená průhlednost vody. "Tento ukazatel se měří pomocí Secchiho desky a vypovídá o množství rozptýlených částic či planktonu ve vodě. Nemá však zásadní vliv na zdravotní nezávadnost vody. Tato lokalita je i nadále hodnocena jako voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi," doplnil Kotrla. U vzorků z ostatních kontrolovaných nádrží hygienici neodhalili nedostatky.
Odběr vzorků vody ke kontrole v tomto týdnu zajistili také provozovatelé sportovně rekreačního areálu štěrkovny Hlučín a Karvinského moře. Voda tam má vyhovující kvalitu.
Aktuální informace o kvalitě vody v přírodě jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.