V nádržích Baška a Brušperk je kvalita vody zhoršená, v Tvrdkově už se dá koupat

V nádržích Baška a Brušperk na Frýdecko-Místecku zůstává zhoršená kvalita vody. Naopak v rybníku Tvrdkov na Bruntálsku se jakost vody zlepšila, už se v něm dá koupat. ČTK to dnes sdělil mluvčí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleš Kotrla.
"Ve vodních nádržích Baška a Brušperk přetrvává výskyt přírodního znečištění v podobě nahromaděných vodních rostlin podél břehů. V nádrži Baška toto znečištění nadále omezuje rekreační využití lokality, zatímco v nádrži Brušperk v souvislosti s koupáním nelze vyloučit riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou," uvedl Kotrla. Cerkáriovou dermatitidu působí larvy savčích nebo ptačích motolic, nemoc se projevuje svědivou vyrážkou.
V rybníku Tvrdkov v porovnání s předchozím měřením ubylo sinic a klesla koncentrace chlorofylu. "Na základě aktuálních výsledků je proto kvalita vody hodnocena zeleným symbolem jako voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Stejným symbolem je hodnocena vodní nádrž Olešná, a to z důvodu snížené průhlednosti vody," uvedl mluvčí.
Hygienici při vizuální kontrole zaznamenali vodní květ v přehradě Těrlicko na Karvinsku v prostoru mezi břehem a molem. Pravděpodobnou příčinou je omezené proudění vody v tomto místě. Dál od břehu už hygienici vodní květ neviděli a laboratorní rozbory nepotvrdily, že by tam byly překročeny povolené hodnoty sinic. Proto je voda v Těrlicku nadále hodnocena jako vhodná ke koupání.
Aktuální informace o kvalitě vody v přírodě jsou na webu www.khsova.cz. Na všech sledovaných místech jsou rovněž informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.