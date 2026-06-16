V Nápadech pro Opavu uspěl psí park a sportovně relaxační zóna

Obyvatelé Opavy si přejí vybudovat psí park a sportovně relaxační zónu v městské části Vlaštovičky. Rozhodli o tom hlasováním v letošním ročníku participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2026. Na realizaci obou projektů město uvolní 1,5 milionu korun. Pokud se nevyčerpají všechny prostředky, město může realizovat některý z dalších úspěšných návrhů. ČTK to dnes řekl mluvčí města Roman Konečný. Celkem obyvatelé města vybírali z 11 návrhů.
"Každý hlasující mohl udělit dva kladné hlasy projektům, které považoval za nejpřínosnější, a zároveň využít jeden záporný hlas pro návrh, který podle jeho názoru podporu získat neměl. Tento způsob hlasování využilo 1569 hlasujících, kteří takto vyjádřili své preference," uvedl. Dodal, že v následujících týdnech zástupci města zrevidují rozpočty vítězných projektů. "Pokud finanční náklady vítězných nápadů po revizi rozpočtů nevyčerpají celkovou částku 1,5 milionu korun můžeme realizovat další nápady v pořadí," dodal.
V hlasování zvítězil projekt psího parku za bezmála 700.000 korun. Vzniknout by měl v lokalitě Na Hliníku. Má jít o oplocený prostor, který bude sloužit nejen k běžnému venčení, ale také k socializaci psů, jejich hře a základnímu výcviku. Součástí návrhu jsou i tréninkové prvky. Sportovně relaxační zóna v Opavě-Vlaštovičkách, která skončila druhá, by měla stát 500.000 korun. Cílem projektu je vytvořit místo, které nabídne místním obyvatelům možnost pohybu, odpočinku a neformálního setkávání. Hlavním prvkem má být workoutové hřiště. To umožní venkovní cvičení s vlastní vahou těla a může sloužit různým věkovým skupinám.
Participativní rozpočet dává lidem možnost ovlivnit konkrétní zlepšení ve městě a jeho částech. "Nejde o velké investice za desítky milionů korun, ale o drobnější projekty, které mohou každodenní život zpříjemnit velmi viditelně," dodal. V předchozích letech takto v Opavě vznikl například taneční parket pod širým nebem, rozprašovače vodní mlhy, dvě hřiště nebo veřejné toalety v městských sadech.