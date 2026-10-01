V následujících měsících bude možné dobře pozorovat Saturn

Na noční obloze bude možné v následujících měsících velmi dobře pozorovat Saturn, který astronomové označují kvůli jeho prstencům za jednu z nejkrásnějších planet Sluneční soustavy. Pozorovat ji budou moci majitelé hvězdářských dalekohledů, ale také návštěvníci hvězdáren, kde je možné si Saturn prohlédnout s pomocí velkých přístrojů. ČTK to dnes sdělil astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě.
"Saturn je vizuálně podmanivý především rozsáhlými prstenci, které vypadají jako jasná obruč okolo kotoučku samotné planety. Prstence jsou přitom známy jen asi 400 let. Nejlépe se planeta dá pozorovat po takzvané opozici se Sluncem, tedy po okamžiku, kdy se na své dráze octne vůči Zemi přesně na opačné straně oblohy než Slunce. V noci je opozice pozorovatelná od soumraku do úsvitu, nejlépe pak okolo 01:00," řekl Horálek.
S postupujícími týdny bude Saturn čím dál lépe pozorovatelný už zvečera. "V nejbližší opozici se Sluncem se Saturn octne už v neděli 4. října ve 14:21 SELČ (středoevropského letního času). Ideální období pro její pozorování v tomto roce tedy nastane už za několik dní a bude trvat až do prosince," doplnil astronom.
Připomněl, že planetu je možné najít na obloze i bez dalekohledu, a to v souhvězdí Velryby. Díky dalekohledům je však možné spatřit její prstence. "Prstence jsou přitom tak rozsáhlé, že ačkoliv je planeta Saturn od nás v období opozice přes jednu miliardu kilometrů daleko, jsou jako světlý kroužek obepínající kotouček planety viditelné už ve větším binokuláru upevněném na stativu. Proto je spatřil už Galileo Galilei svým jednoduchým dalekohledem na počátku 17. století a nazval Saturn 'planetou s ušima'," doplnil Horálek.