V několika moravskoslezských nádržích je zhoršená kvalita vody

V několika vodních nádržích v Moravskoslezském kraji hygienici při pravidelných odběrech vzorků vody zaznamenali její zhoršenou mikrobiologickou kvalitu. Jde o rybníky v Edrovicích a Bohušově na Bruntálsku a vodní nádrže Údolí mladých v Bílovci na Novojičínsku a v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Důvodem změny kvality vody jsou zřejmě nedávné srážky a zvýšený přítok povrchových vod. ČTK to dnes řekl mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
Hygienici v tomto týdnu kontrolovali kvalitu vody v nádržích na Bruntálsku, Opavsku a Novojičínsku. "Začátkem tohoto týdne také zajistila laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ve vodní nádrži Kacabaja v Hodslavicích na Novojičínsku sběr vodních plžů ke stanovení původců cerkáriové dermatitidy. Výsledky rozboru neprokázaly přítomnost cerkárií schopných způsobit u lidí toto onemocnění," řekl Kotrla. Kvalita vody v dalších nádržích je podle něj dobrá.
Přestože aktuální výsledky hygieniků potvrzují vyhovující kvalitu vody, lze podle Kotrly s ohledem na předpovídané tropické počasí očekávat v následujících dnech změny ve vývoji jakosti vody. Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání v přírodě jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.