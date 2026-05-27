V nemocnici v Bruntále bude od víkendu fungovat nová zubní pohotovost

V nemocnici v Bruntále začne od nadcházejícího víkendu fungovat nová zubní pohotovost. Je v prvním patře zdravotnického zařízení a v naléhavých případech bude o víkendech a svátcích pomáhat pacientům z celého Bruntálska. Novinářům to sdělil mluvčí Moravskoslezské nemocnice Krnov František Kuba.
Ještě loni se v pohotovostních službách podle rozpisu střídali stomatologové ve svých ordinacích na různých místech Bruntálska. Na základě rozhodnutí zdravotních pojišťoven byla zubní pohotovost centralizovaná na jednom místě v Bruntálu.
"Jde o významnou změnu, ale jsem přesvědčen, že pohotovost v centru okresu na jednom místě v nemocnici blízko autobusového i vlakového nádraží je lepší řešení. Dostupnost Bruntálu ze všech míst okresu je dobrá," uvedl Ladislav Václavec, ředitel Moravskoslezské nemocnice Krnov, která se na vzniku zubní pohotovosti podílela.
Před dokončením zázemí lékaři pro pohotovostní služby dočasně využívali ordinaci zubařky Terezy Bystřické. "Dočasně se tam pohotovostní služby sloužily každý víkend a svátek, což nebylo ideální. Nyní máme krásnou ambulanci přímo v nemocnici, což bude příjemnější pro pacienty, kteří zde mají adekvátní prostory s čekárnou. Daří se nám služby obsazovat lékaři. Jsme připraveni o víkendu 30. a 31. května ošetřit první pacienty,“ řekl vedoucí lékař zubních ambulancí Moravskoslezské nemocnice Krnov Antonín Chudárek.
Pohotovost bude o víkendech a svátcích otevřená od 08:00 do 12:00. Kontaktovat ji lze na telefonním čísle 554 700 292. "Je dobře, že zubní pohotovost je v Bruntále. Je vidět, že i Bruntál je brán jako středobod zdravotnictví a s dobrou dostupností z celého okresu,“ řekl starosta města Martin Henč (ANO).
Stomatologická péče patří v Moravskoslezském kraji k nejhůře dostupným zdravotním službám. Zubaře podle dřívějších dat kraje nemají v regionu desetitisíce lidí. Některá města se proto snaží sama vytvářet podmínky pro stomatologickou péči a lákat do připravených ordinací zubaře. Například Bohumín na Karvinsku postavil vlastní zubní kliniku. Vznik zubních ordinací podporuje právě i krnovská nemocnice. O nové ordinace je v kraji velký zájem.