V Novém Jičíně bude Kouzelný den v Hückelových vilách na téma Zahradní slavnost

Areál památkově chráněných Hückelových vil v Novém Jičíně se v sobotu vrátí do časů první republiky. Letošním ústředním tématem akce Kouzelný den v Hückelových vilách je Zahradní slavnost. Organizátoři vyzývají návštěvníky, aby dorazili v dobovém kostýmu a pomohli tak dotvořit autentickou atmosféru prvorepublikové slavnosti. ČTK to sdělila Radka Filipíková z Městského kulturního střediska Nový Jičín.
Zahradní slavnost podle ní propojí eleganci historických vil s krásou květin, módou a podmanivou hudbou. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky interiérů vily Johanna Hückela, kurzy kreslení, stylové pikniky či program pro děti.
"Atmosféru starých časů dokreslí komentované módní přehlídky a taneční vystoupení v režii Spolku elegantních dam, které diváky nejen potěší pohledem na dobové kostýmy a historické spodní prádlo, ale také je naučí kroky energického charlestonu či swingu," uvedla Filipiková. Do Nového Jičína zavítají i přímí potomci rodiny Hückelů.
"Kulturním vrcholem odpoledne bude poetické vystoupení hudebníka Ondřeje Fencla a oblíbené herečky Kristýny Ryšky. Návštěvníci budou mít také příležitost poslechnout si povídání s touto umělkyní nejen o natáčení populárního seriálu Zlatá labuť. Hudební tečku za celým dnem udělá koncert mužského vokálního kvartetu NoTimers a vystoupení tanečního oboru ZUŠ Nový Jičín," uvedla Filipíková.
Vstup na akci je zdarma. Prohlídky začínají ve 12:00, slavnostní zahájení je plánováno na 13:00. "Novinkou je možnost užít si den formou stylového pikniku - návštěvníci si mohou předem objednat piknikovou krabičku a na místě si zapůjčit deku," uvedla Filipíková. Celý program a další podrobnosti lze najít na webu kulturního střediska.
Hückelové v Novém Jičíně založili továrnu na klobouky, dnešní Tonak. Ve stráni nad továrnou na kraji města postavili čtyři vily. Město opustili koncem druhé světové války a jako Němcům jim stát továrnu i domy zabavil. Dvě vily jsou opravené. Jedna patří městu a je v ní mateřská škola, druhou, v níž je dětský domov, vlastní kraj.
Dvě nejstarší vily - vily Augusta a Johanna Hückelových - byly postaveny v letech 1880 až 1882 podle návrhu významného vídeňského architekta Otto Thienemanna. Po válce byla v jedné dětská ozdravovna, ve druhé kožní oddělení nemocnice. V roce 1995 byly prohlášeny kulturními památkami, město je koupilo v roce 2016 ve zdevastovaném stavu, aby je opravilo a zabránilo jejich zničení.