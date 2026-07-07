V Novém Jičíně se budou opravovat vozovky a chodníky v několika ulicích

Autor: ČTK
  16:22aktualizováno  16:22
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Stavbaři letos v létě v Novém Jičíně opraví 4200 metrů čtverečních vozovek a 250 metrů čtverečních chodníků. Opravovat se budou ulice Slezská, Valašská, Hluboká, K Archivu a Rybníčky a radnice za to zaplatí čtyři miliony korun. Práce začnou na přelomu července a srpna a hotovy mají být do konce září. ČTK to dnes sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.

Michaela Mrklovská z odboru rozvoje a investic uvedla, že první etapa prací se týká obnovy povrchu vozovek a opravy chodníků ve Slezské a Valašské ulici a v horní části Hluboké ulice. U Slezské ulice půjde o úsek od Valašské po Příčnou ulici a za mostem směrem k zahrádkám.

"Ve všech uvedených lokalitách bude od 07:00 do 17:00 platit pro motoristy celková uzávěra s výjimkou úseku za mostem ve Slezské ulici. Od 17:00 do 07:00 budou cesty průjezdné pro dopravní obsluhu. V době frézování asfaltu a pokládky nového povrchu budou silnice zcela uzavřeny," uvedla Mrklovská.

Do druhé etapy oprav, která začne nejdříve začátkem srpna, je zařazena rekonstrukce komunikací v ulici K Archivu a v ulici Rybníčky v úseku od Žilinské ulice po sídlo společnosti GB Elektroservis.

"Na všech silnicích, které budeme opravovat, stavební firma z vozovek odfrézuje poškozený asfaltobetonový povrch a plochu pokryje novou vrstvou směsi. U chodníků se vymění stará a poškozená dlažba a instalují se nové obrubníky," dodala Mrklovská.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme osm míst, kde během letních večerů ožijí velká plátna. Letos filmové fanoušky potěší tradiční...

Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...

Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice snažíte proces urychlit, ale urychlíte houby. Jen vám stoupá tlak a hromadí se nervozita. Máme pro vás pár...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Renault Trafic Wavecamper mění dodávku v plnohodnotný dům na kolech

Z Traficu dům na cestách: Wavecamper nabízí spaní, vaření i nezávislost

Renault Trafic patří už více než čtyřicet let mezi nejvyhledávanější užitkové vozy a díky své univerzálnosti se z něj stal i oblíbený základ pro obytné přestavby. Nový Wavecamper jsme vzali na...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už třináct let rozdává cestujícím úsměvy z kabiny tramvaje. Dnes je neodmyslitelně spojená s...

Velké požáry na Tachovsku. S hašením lesa pomáhal také vrtulník

S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i...

S velkým požárem pole bojovali v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Požár se zde rozšířil na ploše přibližně 12 hektarů. Hasiči stále likvidují...

7. července 2026  18:12,  aktualizováno  8. 7. 9:32

Rekordní ME v cheerleadingu v Praze přivítalo přes 10 000 účastníků

8. července 2026  9:30

Požár rozvaděče u roubenky způsobil hlemýžď, ulitu našli mezi fázemi

Požár skříně s elektrickým rozvaděčem (7. července 2026)

Ve venkovní rozvodné skříni s elektrickým rozvaděčem u roubenky v Horním Maršově na Trutnovsku vypukl požár. Když ho hasiči uhasili, zjistili, že to způsobilo tělo hlemýždě zahradního.

8. července 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Globus jako Černý Most? Kolony se přesunuly z centra jinam, řešení by bylo

Provoz za vyústěním severovýchodního obchvatu v Trnové (8. července 2026)

Severovýchodní obchvat Pardubic, který je v provozu od loňského prosince, výrazně ulevil centru města. Odvedl totiž značnou část dopravy z opravovaného Wonkova mostu, křižovatky před hlavním nádražím...

8. července 2026  9:22,  aktualizováno  10:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

NUDZ spustí kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu

ilustrační snímek

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) spustí na sociálních sítích novou kampaň, tentokrát zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu. Duševní obtíže...

8. července 2026  7:45,  aktualizováno  7:45

Luhačovice a investor se přou o stavební uzávěru v lázeňském městě. Rozhodne soud

Zastupitelé Luhačovic rozhodli o koupi poštovní budovy z konce 20. let minulého...

Stavební uzávěrou v Luhačovicích, kterou chce tamní radnice ochránit historické centrum lázeňského města od nevhodné zástavby, se zabývá brněnský krajský soud. Žalobu k němu poslal investor, který...

8. července 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

V Dejvicích budete luštit šifry, bádat a zachraňovat výzkum antivirotik. Zapojte se také

Outdoorová hra Mise Retrovirus přibližuje výzkum antivirotik.

Pátrání po zmizelém profesorovi, luštění tajných zpráv i hledání převratného léčiva. To přináší outdoorová hra Mise Retrovirus, která se odehrává v kulisách Dejvic.

8. července 2026

Veletrh CBME China 2026 ve dnech 15.–17. 7. určuje svou další kapitolu pro miminka a děti

8. července 2026  8:54

Světlá přebírá sokolovnu. Ze symbolické koruny ale cena vyšplhala do milionů

Starost o historickou budovu, k níž náleží i tři volejbalové kurty a hřiště na...

Už tři roky jedná radnice ve Světlé nad Sázavou se zástupci České obce sokolské o převodu tamní sokolovny. Debaty se vlečou a mění, ze symbolické koruny se cena vyšplhala na čtyři miliony. Přesto by...

8. července 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

U Znojma uhořel muž. Skládka na Brněnsku je stále v plamenech, dva zranění hasiči

Jihomoravští hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. (8. července...

Jihomoravští hasiči mají za sebou mimořádně náročnou noc. U Bratčic na Brněnsku dál likvidují rozsáhlý požár skládky, kvůli němuž vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě se během zásahu...

8. července 2026  7:02,  aktualizováno  8:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Evropa chrání děti v autě různě. O bezpečnosti rozhodují centimetry

8. července 2026  8:15

Pád člověka do kolejiště zastavil část metra A, mladík nepřežil

Zásah IZS v tunelu pražského metra A

Kvůli pádu člověka do kolejiště dnes ráno nejezdilo zhruba hodinu a půl na lince A metro mezi stanicemi Dejvická a Želivského. Zhruba dvacetiletý muž srážku s projíždějící soupravou ve stanici...

8. července 2026  6:52,  aktualizováno  7:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.