V Novém Jičíně se budou opravovat vozovky a chodníky v několika ulicích

Stavbaři letos v létě v Novém Jičíně opraví 4200 metrů čtverečních vozovek a 250 metrů čtverečních chodníků. Opravovat se budou ulice Slezská, Valašská, Hluboká, K Archivu a Rybníčky a radnice za to zaplatí čtyři miliony korun. Práce začnou na přelomu července a srpna a hotovy mají být do konce září. ČTK to dnes sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
Michaela Mrklovská z odboru rozvoje a investic uvedla, že první etapa prací se týká obnovy povrchu vozovek a opravy chodníků ve Slezské a Valašské ulici a v horní části Hluboké ulice. U Slezské ulice půjde o úsek od Valašské po Příčnou ulici a za mostem směrem k zahrádkám.
"Ve všech uvedených lokalitách bude od 07:00 do 17:00 platit pro motoristy celková uzávěra s výjimkou úseku za mostem ve Slezské ulici. Od 17:00 do 07:00 budou cesty průjezdné pro dopravní obsluhu. V době frézování asfaltu a pokládky nového povrchu budou silnice zcela uzavřeny," uvedla Mrklovská.
Do druhé etapy oprav, která začne nejdříve začátkem srpna, je zařazena rekonstrukce komunikací v ulici K Archivu a v ulici Rybníčky v úseku od Žilinské ulice po sídlo společnosti GB Elektroservis.
"Na všech silnicích, které budeme opravovat, stavební firma z vozovek odfrézuje poškozený asfaltobetonový povrch a plochu pokryje novou vrstvou směsi. U chodníků se vymění stará a poškozená dlažba a instalují se nové obrubníky," dodala Mrklovská.