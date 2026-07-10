V Novém Jičíně se za 6,3 milionu korun rekonstruují šatny na ZŠ Komenského 68

Radnice v Novém Jičíně rekonstruuje za 6,3 milionu korun žákovské šatny na Základní škole Komenského 68. Kvůli velké vlhkosti v suterénních prostorách budovy se také sanují zdi a podlahy. Práce by měly být hotovy do konce prázdnin, aby nenarušily zahájení školního roku. ČTK to sdělila mluvčí radnice Marie Machková.
Místo drátěných klecí budou uzamykatelné skříňky. "Ve třech místnostech, kdy dvě jsou v přístavbě a jedna v historické budově školy, už dělníci demontovali stávající ocelové šatní kóje a nyní provádějí dodatečnou hydroizolaci stěn a podlah. Poškozené omítky a staré krytiny odstranili, budou dělat novém omítky a podlahy. Stěny následně obloží a na podlahy položí dlažbu," uvedla Daniela Koričanská z městského odboru rozvoje a investic.
Kovových skříněk bude 570 a otevírat se budou elektronickým čipem. "Každý žák bude mít svoji skříňku a pevně definovaný prostor, což snižuje riziko záměny nebo ztráty věcí. Kromě bezpečnosti nové šatny zajistí i zvýšení osobního komfortu pro uživatele," uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka (Zelení).