V Novém Jičíně vznikne osm dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice vytipovala místa, která nabídne k pronájmu soukromé firmě. Společnost, která zvítězila v nabídkovém řízení a stanice vybuduje, bude měsíčně městu platit 60 korun za metr čtvereční a také 50 haléřů za každou odebranou kilowatthodinu elektřiny. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Marie Machková.
"Odbor správy majetku vytipoval jako vhodné lokality pro umístění dobíjecích stojanů parkoviště v různých částech města. Například vedle tržnice Na Valech, v blízkosti krytého bazénu, u zimního stadionu, na sídlišti v Loučce nebo v ulicích Revoluční, Dlouhá či Jubilejní," uvedla Machková.
Záležet ještě bude na vyjádření společnosti ČEZ. "Projekt, stavební povolení i připojení do sítě si zajišťuje vítězná firma. Pokud vše proběhne bez komplikací, první nabíjecí body mohou být v provozu na konci letošního roku, případně na jaře 2027," uvedl vedoucí městského odboru správy majetku Kamil Žák.
Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci. "Vítězná firma nabídla vyšší cenu za pronájem pozemků, kamerový monitoring lokalit a slevové karty pro občany města," uvedl místostarosta Václav Dobrozemský (ODS). Smlouva o nájmu a provozování nabíječek bude uzavřena na deset let s možností jejího prodloužení.