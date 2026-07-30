V Novém Vrbně na Opavsku hoří les, na místo míří speciální technika

V Novém Vrbně na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášen druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Podle dostupných informací hoří na ploše zhruba 200 krát 300 metrů. Na místo míří speciální technika. Novináře o tom dnes informovala mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová a Miroslav Kučera ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR.
Osada Nové Vrbno je součástí Větřkovic, hasiči tam k požáru vyjížděli okolo 12:45. Na místě je zatím 14 jednotek a povolán byl také vrtulník Letecké služby Policie ČR. Záchranný útvar na místo vysílá z Hlučína na Opavsku dvě speciální cisterny.
"Tyto cisterny disponují velkým objemem vodních nádrží, konkrétně 21.000 litry a 12.000 litry hasební vody," uvedl Kučera.