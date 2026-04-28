V novojičínské místní části Straník začala oprava vodojemu, potrvá čtyři měsíce

Autor: ČTK
  13:16aktualizováno  13:16
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V novojičínské místní části Straník se začal opravovat vodojem, jehož součástí je akumulační nádrž a armaturní komora. Za renovaci vodojemu a montáž systému, který po dobu opravy zajistí náhradní zásobování obyvatel pitnou vodou, zaplatí radnice 8,7 milionu korun. Oprava potrvá zhruba čtyři měsíce. ČTK to dnes sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková. Ve Straníku je 160 domů.

Vodojem ve Straníku byl vybudován na přelomu 80. a 90. let minulého století. "Jeho stavební konstrukce, technologické a strojní vybavení je už zastaralé," uvedla Machková.

Místostarosta Václav Dobrozemský (ODS) uvedl, že zakázka je rozdělena do tří etap. "V té první se namontuje systém provizorních nádrží, které zajistí zásobování vody po dobu opravy vodojemu. Ve druhé proběhne samotná oprava vodojemu až po jeho kolaudaci a zprovoznění. Třetí část prací obnáší demontáž systému provizorního zásobování vody," uvedl Dobrozemský.

Stavební konstrukce vodojemu už neodpovídá současným normám a požadavkům. "V podzemní části vodojemu se budou v akumulační nádrži a armaturní komoře sanovat železobetonové konstrukce, nad stropem nádrže se opraví hydroizolace, včetně zateplení. Veškeré ocelové potrubí vodojemu se vymění za nerezové a doplní se automatický dávkovač chlóru," popsala postup prací Kateřina Janečková z novojičínského odboru rozvoje a investic.

Střecha nadzemní části vodojemu, která je nyní plochá, bude po rekonstrukci sedlová s plechovou krytinou. "Nová okna budou plastová a dveře z nerezavějící oceli. Součástí prací jsou i úpravy zemního valu, který pokrývá akumulační nádrž, a jeho opětovné ozelenění," uvedla mluvčí. Místostarosta doplnil, že stavbu bude po rekonstrukci opět provozovat obec Hodslavice, která má s Novým Jičínem uzavřenou pachtovní smlouvu.

"Provizorní režim vyžaduje, ale lidé šetřili vodou a v době rekonstrukce například nenapouštěli zahradní bazény a omezili zavlažování zahrad. Modernizované zařízení má být opět v provozu do konce srpna," uvedla Machková.

