V Odrách se otevřel Pavilon dětských skupin určený pro více než 40 dětí

V areálu Mateřské školy Čtyřlístek v Odrách na Novojičínsku se otevřel Pavilon dětských skupin, který je určený pro více než 40 dětí. Provoz v něm začne v květnu a pomůže městu vyřešit problém s nedostatkem míst pro malé děti. Vybudování pavilonu i s vybavením stálo skoro 27 milionů korun. Většinu nákladů pokryjí evropské dotace, město zaplatí jen kolem dvou milionů korun. ČTK to dnes řekla mluvčí oderské radnice Lucie Kaspříková.
"Nový pavilon nabídne zázemí pro dvě dětské skupiny určené dětem od dvou let věku, každá s kapacitou až 22 míst. Projekt reaguje na dlouhodobý nedostatek kapacit pro nejmenší děti a rozšiřuje možnosti péče o děti v Odrách. Rodičům tak umožňuje lépe sladit pracovní a rodinný život," uvedla Kaspříková.
Moderní a energeticky úspornou budovu postavila hranická společnost ARRO. Projekt zahrnoval kompletní vnitřní vybavení včetně nábytku, didaktických pomůcek a hraček, součástí je také zelená střecha a příprava na instalaci fotovoltaické elektrárny.
Zápis do dětských skupin už se konal, několik míst v nich ale ještě je. "Případní zájemci se mohou ještě obrátit na ředitelku mateřské školy. Zahájení provozu v dětských skupinách je plánováno od 4. května," uvedla Kaspříková.