Více než 120 mladých klavíristů z Česka a Polska se 3. prosince představí na mezinárodním festivalu Magický klavír v Opavě. Čtrnáctý ročník nesoutěžní přehlídky nabídne sólová vystoupení, komorní i čtyřruční hru. Nejmladšímu účinkujícímu bude pět let. Festival v koncertním sále Základní umělecké školy Opava je přístupný veřejnosti zdarma. ČTK to za pořadatele řekla Stanislava Lohinová.
Do Opavy přijedou žáci základních uměleckých škol z Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje a také z polských měst Racibórz a Glubczyce. Program ráno začne slavnostními fanfárami a potrvá do večera. "Zazní klasická i soudobá hudba, filmové a populární skladby nebo improvizace. K některým klavírním vystoupením se připojí také flétna, lesní roh či zpěv," uvedla Lohinová.
Součástí festivalu budou také Klavírní postavičky, které patří k divácky nejoblíbenějším částem přehlídky. Hru na klavír při nich doprovázejí kostýmy, rekvizity a herecké scénky. Letos se představí například Pirátská bitva, Mravenci v kredenci, Létající koberec nebo Kačeří příběhy.
Festival doplní klavírní workshopy s pedagogy Fakulty umění Ostravské univerzity. Povedou je Lukáš Michel, Eliška Novotná a Magdaléna Těšíková Hrudová.