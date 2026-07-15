V Opavě skončila rekonstrukci Anenské ulice, město investovalo 6,5 milionu korun

V Opavě po roce skončila rekonstrukce Anenské ulice. Město navázalo na loňskou opravu vodovodu a kanalizace, kterou zajistil provozovatel sítí, a nechalo opravit celou komunikaci. Součástí prací byla obnova vozovky a chodníků, výstavba parkovacích míst i modernizace veřejného osvětlení. Městská část investice činila 6,51 milionu korun. ČTK to dnes řekl Martin Kůs z tiskového odboru magistrátu.
Anenská byla kvůli stavebním pracím zavřená od července loňského roku. Komunikace spojuje průmyslovou oblast s Těšínskou ulicí a prochází obytnou zástavbou, uzavírka proto znamenala dopravní omezení. "Město po dohodě s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě navázalo na dokončenou obnovu inženýrských sítí vlastní rekonstrukcí. Kanalizační vpusti byly upraveny už během první etapy tak, aby bylo možné po zimním období bez dalších zásahů položit nový asfaltový povrch," uvedl.
Letos město upravilo konstrukční vrstvy vozovky, položilo nový živičný povrch, opravilo chodníky a obrubníky a vybudovalo nová parkovací stání včetně jednoho místa pro osoby se zdravotním postižením. Rekonstrukce zahrnovala také modernizaci veřejného osvětlení.
"Věříme, že se delší čekání na dokončení všech prací, které o několik měsíců prodloužila zima, vyplatilo. Obyvatelé i firmy nyní mají k dispozici kompletně opravenou ulici s bezpečnějším provozem, novými parkovacími místy i kvalitnějším napojením na Těšínskou ulici," uvedl radní pro dopravu Petr Popadinec.