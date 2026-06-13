V opavské Bredě vznikl multifunkční prostor, částečně se otevřela

Autor: ČTK
  14:29aktualizováno  14:29
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Rekonstruovaná opavská Breda se opět částečně otevřela veřejnosti. V přízemí vznikl multifunkční prostor, který bude určený pro pořádání kulturních i společenských akcí, takzvaný Breda Point. Provozovat ho bude Opavská kulturní organizace, určený je i pro soukromé pořadatele. Součástí otevření Breda Pointu byla dnes i prezentace budoucího využití prostor bývalého obchodního domu. Mělo by tam sídlit loutkové divadlo, galerie, obchody i kavárny. Na střeše má vzniknout bar a restaurace s vyhlídkou na Opavu i Jeseníky. ČTK to řekl mluvčí města Roman Konečný.

Studii budoucí podoby Bredy vypracovali architekti z brněnského studia Gram a bruselského studia OFFICE Kersten Geers David Van Severen. "Máme hotovou studii a děláme vše proto, aby velká rekonstrukce mohla začít na přelomu let 2027 a 2028," uvedl Konečný s tím, že odhadované náklady na rekonstrukci činí zhruba 500 milionů korun.

V podzemí budovy by mělo vzniknout loutkové divadlo a další sál, na střeše bar s restaurací. Ze 70 procent by prostory měly sloužit komerčnímu využití pro kanceláře či malé obchody. Zbytek by měly být projekty sloužící veřejnosti, například galerie.

Do zahájení rekonstrukce bude v přízemí objektu fungovat dnes otevřený Breda Point. Pod správou Opavské kulturní organizace se tam budou konat kulturní a společenské akce. Přízemí s otevřeným výhledem na náměstí nabídne multifunkční prostor pro maximálně 200 lidí, který bude možné upravovat podle typu akce. Součástí zázemí je také prostor pro práci a menší pracovní setkání, zázemí pro kavárnu a bezbariérový přístup z ulic U Jaktařské brány a Pivovarská. "Zájem o využití prostor je velký," uvedl Konečný.

V době otevření v roce 1928 byla Breda největším obchodním domem v republice. Zchátralou kulturní památku, která patřila zkrachovalé firmě podnikatele Kamila Kolka, získalo město v roce 2022 za 39,5 milionu korun. Postupné opravy začaly hned po tom, co město budovu koupilo. Loni stavební firma opravila fasádu a vyměnila všechna okna. Později začaly práce na záchraně unikátní skleněné kopule. Celkové náklady na rekonstrukci měly být původně zhruba 300 milionů korun, nyní jsou o 200 milionů vyšší.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně vystupovala proti...

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí

Je to elektrokolo, nebo elektrický motocykl?

Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na úpravu motorového příšlapu, aby kolo uhánělo jako o závod. Policie je proti tomu prakticky bezmocná.

I na lodžii může být pěkná květinová zahrádka.

vydáno 14. června 2026  12:55

Odborníci v areálu zámku v Čechách pod Kosířem zachraňují historické stromy

ilustrační snímek

Více jak 100 let staré stromy ze zámeckého parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku, které pamatují dobu hraběte Františka Josefa II. Silva-Taroucy, projdou...

14. června 2026  11:15,  aktualizováno  11:15

Filmaři vyčerpali vouchery od Ústeckého kraje, natáčí se v Litoměřicích

ilustrační snímek

Filmaři vyčerpali pobídky od Ústeckého kraje v ročním předstihu. Využili 46 milionů korun, které utratili v regionu. S dotací vzniklo 22 seriálů a...

14. června 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Kradou si architekti nápady? Co mají společného budovy na Zlíchově a Pankráci s Tančícím domem?

Tančící dům. Originál, který inspiruje?

Když si na vesnici někdo orámoval okna černými dlaždičkami, mohli jste si být jistí, že za pár let to najdete na polovině dalších domů. Tenhle příšerný nápad rámovaných oken se kdysi rozšířil jako...

14. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberecká univerzita a muzeum chystají videomapping na zeď či venkovní galerii

ilustrační snímek

V Liberci chtějí více spolupracovat místní univerzita a Severočeské muzeum, uzavřely proto memorandum. Výsledkem chystaných projektů by měl být stálý...

14. června 2026  9:56,  aktualizováno  9:56

Šternberk se promění příští víkend v město fotografie, hostí Foto Bienále

ilustrační snímek

Šternberk se příští víkend promění v město fotografie. Hostit bude první ročník Foto Bienále 2026, který nabídne výstavy na několika místech v centru, setkání...

14. června 2026  9:33,  aktualizováno  9:33

Zlín má souhlas majitelů bytů s dostavbou fotbalové tribuny na stadionu

Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025)

Jednou z nevýhod zlínského fotbalového stadionu je, že má na východní straně přes 30 metrů dlouhou proluku mezi tribunou a rohovým polyfunkčním domem s byty. Město jako majitel stadionu se ji snaží...

14. června 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Ceny chalup přerůstají byty, chaty u Prahy zdražují. Mohou za to nové dálnice

ilustrační snímek

Nápad koupit si před nadcházející letní sezonou chalupu může zájemce vyjít draho. Kdo hledá kvalitní místo na dobrém místě, anebo chce venkovský dům užívat místo obtížně dostupného pražského bytu,...

14. června 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

NP Podyjí chystá obnovu lokalit pro kriticky ohroženého sysla

ilustrační snímek

Správa národního parku Podyjí chce podpořit návrat kriticky ohroženého sysla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníků a Hnanic na Znojemsku. Připravuje...

14. června 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Řidič na Jihlavsku sjel mimo silnici, po nárazu do stromu zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozu v neděli zemřel při nehodě mezi Třeští a Panenskou Rozsíčkou na Jihlavsku. Z neznámých příčin sjel mimo silnici a narazil do stromu, informovala mluvčí policie Dana Čírtková....

14. června 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Správa KRNAP vyzývá k hlášení invazních rostlin v Krkonoších, ohrožují přírodu

ilustrační snímek

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzývají návštěvníky a obyvatele Krkonoš, aby hlásili výskyt invazních druhů rostlin. Patří mezi ně lupina...

14. června 2026  8:55,  aktualizováno  8:55

OBRAZEM: Na pěší zóně se tyčí sloup z pneumatik, na náměstí si povídají rezaví rytíři

Už 19. ročník kulturního festivalu Umění ve městě zahájili umělci a sochaři...

Křehkost. Takové je letošní téma populárního sochařského festivalu Umění ve městě. Do ulic, parků a zákoutí především Českých Budějovic nainstalovali svá díla autoři současného výtvarného umění už po...

14. června 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.