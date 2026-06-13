V opavské Bredě vznikl multifunkční prostor, částečně se otevřela

Rekonstruovaná opavská Breda se opět částečně otevřela veřejnosti. V přízemí vznikl multifunkční prostor, který bude určený pro pořádání kulturních i společenských akcí, takzvaný Breda Point. Provozovat ho bude Opavská kulturní organizace, určený je i pro soukromé pořadatele. Součástí otevření Breda Pointu byla dnes i prezentace budoucího využití prostor bývalého obchodního domu. Mělo by tam sídlit loutkové divadlo, galerie, obchody i kavárny. Na střeše má vzniknout bar a restaurace s vyhlídkou na Opavu i Jeseníky. ČTK to řekl mluvčí města Roman Konečný.
Studii budoucí podoby Bredy vypracovali architekti z brněnského studia Gram a bruselského studia OFFICE Kersten Geers David Van Severen. "Máme hotovou studii a děláme vše proto, aby velká rekonstrukce mohla začít na přelomu let 2027 a 2028," uvedl Konečný s tím, že odhadované náklady na rekonstrukci činí zhruba 500 milionů korun.
V podzemí budovy by mělo vzniknout loutkové divadlo a další sál, na střeše bar s restaurací. Ze 70 procent by prostory měly sloužit komerčnímu využití pro kanceláře či malé obchody. Zbytek by měly být projekty sloužící veřejnosti, například galerie.
Do zahájení rekonstrukce bude v přízemí objektu fungovat dnes otevřený Breda Point. Pod správou Opavské kulturní organizace se tam budou konat kulturní a společenské akce. Přízemí s otevřeným výhledem na náměstí nabídne multifunkční prostor pro maximálně 200 lidí, který bude možné upravovat podle typu akce. Součástí zázemí je také prostor pro práci a menší pracovní setkání, zázemí pro kavárnu a bezbariérový přístup z ulic U Jaktařské brány a Pivovarská. "Zájem o využití prostor je velký," uvedl Konečný.
V době otevření v roce 1928 byla Breda největším obchodním domem v republice. Zchátralou kulturní památku, která patřila zkrachovalé firmě podnikatele Kamila Kolka, získalo město v roce 2022 za 39,5 milionu korun. Postupné opravy začaly hned po tom, co město budovu koupilo. Loni stavební firma opravila fasádu a vyměnila všechna okna. Později začaly práce na záchraně unikátní skleněné kopule. Celkové náklady na rekonstrukci měly být původně zhruba 300 milionů korun, nyní jsou o 200 milionů vyšší.