V Ostravě bude do konce roku upravené území u řeky Lučiny

Původně nepřístupné území kolem řeky Lučiny v ostravském obvodě Radvanice a Bartovice se do konce roku promění na přírodní promenádu. Na pěti místech budou mít návštěvníci přístup přímo k řece. Ojedinělým prvkem areálu bude solanková gradovna, která funguje jako venkovní solní jeskyně a nabídne mikroklima podobné mořskému. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora pro životní prostředí a starosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). Náklady na úpravu úseku o délce téměř 800 metrů budou zhruba 35 milionů korun.
"Areál vzniká v místě, které bylo mnoho let nedostupné. Byly tady invazivní rostliny a nedostupné břehy. Rozhodli jsme se revitalizovat úsek mezi kruhovými objezdy v podstatě v centru obvodu. Cílem bylo otevřít lidem řeku Lučinu," uvedl Boháč.
Po dokončení budou návštěvníci moci využívat mola, terasy, odpočinková místa i nové herní a relaxační prvky z přírodních materiálů. "Místem prochází i cyklostezka, která navazuje na cyklostezku vedoucí směrem do centra Ostravy a na druhou stranu do Havířova. Vybudovány budou také chodníky z mlatových povrchů, které lépe zadržují vodu," podotkl Boháč.
V oblasti přibudou traviny, záhony trvalek i stromy. Vysazeno bude přes 10.000 rostlin, 49 listnatých stromů a přes 1700 keřů. Novou podobu prostoru navrhly architektky a krajinářky Magda Cigánková Fialová a Petra Lindovská.
"Když jsme tady dělaly původní průzkum, ocitly jsme se ve čtyřmetrovém porostu invazivních dřevin. Proběhl tady opravdu velký biologický a entomologický průzkum, i průzkum na netopýry a savce. Na základě toho jsme musely spolupracovat i s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Hledaly jsme možnosti, aby to, co tady tvoříme, nepoškodilo živočichy," řekla Cigánková Fialová.
V areálu budou především přírodní prvky, zachovány zůstaly i některé pokácené stromy, které budou sloužit jako broukoviště. Použité propustné materiály umožní lepší zadržování vody v krajině, která má spolu se zelení pomoci snižovat teplotu v oblasti. V místě budou také budky pro ptáky a netopýry.