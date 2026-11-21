V Ostravě žije podle odhadů města přibližně 1100 lidí bez domova, v posledním půlroce jejich počet mírně vzrostl. Přestože jim město ve spolupráci s neziskovými organizacemi nabízí různorodé služby, přibližně třetina lidí bez přístřeší je nevyužívá. ČTK to řekl náměstek primátora Michal Mariánek (Ostravak).
Největší zájem podle něj mají bezdomovci o denní centra, kde se mohou osprchovat, vyprat si prádlo nebo odpočinout. K vyhledávaným službám patří i noclehárny určené pro krátkodobé přenocování nebo terénní programy, jejichž součástí je například i rozvoz polévek, které od listopadu do března zajišťuje Armáda spásy. Terénní pracovníci spolu s dobrovolníky každý čtvrtek odpoledne rozdávají polévky na třech stanovištích.
Podle náměstka je výhodou těchto služeb fakt, že jsou anonymní, bezplatné či za nízkou cenu a od lidí bez domova nevyžadují žádné dlouhodobé závazky. "Z pobytových služeb je pak dlouhodobě velký počet zájemců v pořadníku do Domovů Přístav," řekl Mariánek. Jedná se o domovy se zvláštním režimem provozované Armádou spásy, které nabízejí ubytování a nepřetržitou péči bezdomovcům v seniorském věku nebo s vážnými zdravotními potížemi.
Kromě nocleháren, azylových domů, denních center či terénních programů mohou lidé bez domova využít i řadu souvisejících služeb. Charita Ostrava pro ně zajišťuje sociální šatník, kde mohou bezplatně dostat oblečení, obuv či lůžkoviny. Se získáním jídla pomáhá Potravinová banka a o zdravotní péči se stará takzvaná ordinace pro chudé, která se zaměřuje na pacienty bez domova, ale například i na osamělé seniory nebo klienty azylových domů.
V krajské metropoli už řadu let funguje také zimní program, kdy se v zařízeních zvyšuje počet míst pro bezdomovce. Letos se město rozhodlo upravit jeho podmínky, aby lidé bez domova měli větší jistotu, že budou moci chladnou noc přečkat v bezpečném a teplém prostředí. Zatímco v uplynulých letech se program spouštěl v případě nepříznivého počasí, kdy noční teploty klesly pod bod mrazu a zároveň byla naplněná kapacita nocleháren, letos ho město bez ohledu na počasí zahájilo už v listopadu a potrvá až do konce února.
Jednou z novějších aktivit města je pilotní projekt sociálního bydlení pro ohrožené skupiny, který využívá přístup Housing First. Jeho podstatou je nabídnout lidem v bytové nouzi stabilní bydlení ve standardních bytech, ale zároveň těmto domácnostem zajistit i pomoc odborníků z různých oblastí od sociálních pracovníků až po dluhového poradce či psychologa.
Projekt začal loni v listopadu a potrvá do června 2028. Počítá s postupným obsazením 45 bytů, přibližně polovina z nich je z obecního bytového fondu městských obvodů a polovina od soukromého vlastníka, společnosti Heimstaden. Byty jsou určeny nejen lidem bez domova, ale také například lidem propuštěným z výkonu trestu nebo v nepříznivé sociální situaci.
Ke konci října letošního roku se podařilo obsadit 34 bytů. Ve čtyřech případech se jednalo právě o lidi bez domova a velká část lidí zapojená do programu předtím žila na ubytovnách nebo v přechodných pobytových službách.
Podle Mariánka nelze jednoduše odhadnout, jaký podíl lidí bez přístřeší se daří navracet do samostatného života. "Dosavadní zkušenosti však potvrzují, že návrat do běžného života není výjimečný ani nereálný. Při vhodně nastavené pomoci se daří stabilizovat bydlení i osobám, které se dlouhodobě potýkaly s velmi složitou životní situací," doplnil náměstek.