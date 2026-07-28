V Ostravě jsou známi lídři pro komunální volby u všech hlavních uskupení

Týden před termínem pro odevzdání kandidátních listin pro říjnové komunální volby podalo v Ostravě kandidátní listinu zatím jedno uskupení. Všechny dosavadní subjekty zastoupené v městském zastupitelstvu i parlamentní strany už zveřejnily jména lídrů. Post primátora bude obhajovat Jan Dohnal (ODS). Volby se konají 9. a 10. října.
Dohnal před čtyřmi lety vedl koalici Spolu. Do čela krajské metropole se ale postavil až v roce 2023. Nahradil Tomáše Macuru zvoleného za ANO, kterého zastupitelé odvolali poté, co se dostal do sporu s hnutím. Primátor povede kandidátní listinu srdcOVA, která stojí na půdorysu koalice Spolu a tvoří ji ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníci.
Lídrem kandidátky hnutí ANO bude starosta městského obvodu Slezská Ostrava Richard Vereš. Macura, který stál v jejím čele před čtyřmi lety a po svém odchodu z hnutí vytvořil nový klub zastupitelů JDETO!!! a usedl do opozice, oznámil odchod z politiky. Lékař Ondřej Němeček, další z bývalých politiků ANO, který se po rozkolu přidal k uskupení JDETO!!!, ale povede kandidátní listinu hnutí OK někdejšího moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka, který ANO rovněž po neshodách opustil.
Do čela uskupení Ostravak se stejně jako před čtyřmi lety postaví zastupitel Lukáš Semerák. Uskupení Starostové pro Ostravu povede náměstek primátora pro životní prostředí a starosta obvodu Radvanice a Bartovice Aleš Boháč. Na pozici jedničky nahradí starostu ostravského obvodu Hošťálkovice Jiřího Jurečku, který letos bude dvojkou. Lídrem Pirátů bude krajský místopředseda Rostislav Řeha. Na pozici lídra nahradí radní pro školství Andreu Hoffmannovou. Ta se totiž stala poslankyní a už při svém zvolení uvedla, že nechce vykonávat dvě uvolněné funkce.
V čele kandidátky SPD by měl opět stanout krajský radní pro kulturu a památkovou péči Peter Harvánek. Komunisté budou spolu s nezávislými osobnostmi opět kandidovat pod značkou Ostravská levice. Lídrem bude někdejší náměstek moravskoslezského hejtmana Ivan Strachoň, který na místě lídra vystřídá starostu Michálkovic Martina Jurošku.
O post primátora budou usilovat i vládní Motoristé, do čela kandidátní listiny se postaví poslanec Matěj Gregor. V krajské metropoli chce kandidovat i hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko, které bude mít na prvním místě kandidátní listiny Ivanu Lucákovou Nesétovou, která je předsedkyní krajské organizace hnutí.
Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Ostravě hnutí ANO, které získalo 21 mandátů v pětapadesátičlenném zastupitelstvu. Druhá Koalice Spolu dostala devět mandátů, třetí Ostravak získal osm zastupitelů. Čtvrtá SPD má sedm mandátů, čtyři zastupitele mají Starostové pro Ostravu a po třech mandátech Piráti a Ostravská levice.