V Ostravě otevřeli nové vědecké centrum LERCO za více než miliardu korun

V areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity (OU) se dnes otevřela nová budova vědecko-výzkumného centra LERCO. Bude zázemím pro práci vědců z oblasti biomedicíny, přírodních a behaviorálních věd. Náklady na vznik budovy a její vybavení překročily miliardu korun. Novinářům to dnes řekli zástupci OU a dalších institucí. Centrum má vytvořit podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu i příliv zahraničních odborníků.
V budově budou působit nejen výzkumníci z OU, ale například i odborníci z Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) nebo VŠB-Technické univerzity Ostrava, kteří budou pomáhat s realizací technických řešení. "Jsou to různé typy výzkumů, ale to co si od toho slibujeme je, že tím, že konečně můžeme dát výzkumníky do důstojné a kvalitní budovy, tak to bude takový vědecko-výzkumný akcelerátor," uvedl hlavní řešitel projektu Roman Hájek. Věří, že díky novému zázemí se navýší i objem financí směřovaných do výzkumu.
"V celém projektu LERCO je devět výzkumných týmů, pět z nich bude umístěno v této budově. Jedna část je přírodovědecká, tedy například vývoj nových molekul či matematické modelování. Další část je zaměřená na onkologii a krevní nádory, pak je část zaměřená na simulování, to znamená, že na reálných modelech vytvořených na tiskárnách, se budou specialisté učit velmi těžké a náročné zákroky. Současně na těch tiskárnách budou vznikat pacientům na míru šité výrobky, které se budou používat v reálné praxi," řekl Hájek. Domnívá se, že nové zázemí navíc může k vědecké činnosti přilákat studenty, ale i výzkumníky ze zahraničí.
Nová budova vznikala od prosince 2023. Kromě specializovaných laboratoří a výzkumných prostor je její součástí také technologické a provozní zázemí. Rektor univerzity Petr Kopecký připomněl, že finančně jde o nejnákladnější budovu v historii univerzity. "Budova stála 842 milionů a dalších 160 milionů bylo přístrojové vybavení a technika. Vedle City Campusu se jedná o největší investiční akci v dějinách univerzity. Také technicky to byla velmi náročná akce, máme tady 69 geotermálních vrtů a přes 400 fotovoltaických panelů, což už naznačuje, že energeticky bude budova minimálně náročná, náklady budou opravdu minimální," podotkl Kopecký.
Rektor se domnívá, že centrum přispěje ke zvýšení prestiže univerzity. "Myslím si, že každá standardní a dobrá univerzita má své výzkumné centrum, my jsme ho právě dnes otevřeli, takže se tímto můžeme rovnat tradičním, větším a starším univerzitám v České republice. Nastartuje to také špičkový výzkum, který bude nejen národně významný, ale i celoevropsky a možná i celosvětově významný," podotkl Kopecký.
Na výzkumech se budou podílet i odborníci z FNO. "Pro nemocnici i Lékařskou fakultu má centrum velký význam. Abychom mohli poskytovat kvalitní a bezpečnou medicínu, která se někde posunuje, je nezbytné to doplnit o výuku nových nastupujících zdravotníků, ale s výukou je spojena i věda a výzkum. Jedno bez druhého být nemůže," řekl ředitel FNO Jiří Havrlant.
Projekt LERCO má pomoci s proměnou regionu. Celkové náklady projektu jsou 1,847 miliardy korun, dotace z Fondu pro spravedlivou transformaci činí 1,57 miliardy korun. Zbývající část je financována ze státního rozpočtu a univerzitních peněz.