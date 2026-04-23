V Ostravě otevřou laboratoř pro výzkum pokročilých materiálových technologií

VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) příští týden otevře Laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií. Díky tomuto novému pracovišti na Katedře materiálového inženýrství a recyklace získá materiálově-technologická fakulta moderní zázemí pro výzkum i výuku. Zaměří se především na pokročilé materiálové technologie. Novinářům to dnes sdělila vedoucí Oddělení marketingu a popularizace Petra Halíková.
Laboratoř se zaměří například na vývoj a aplikaci bezpečnostních holografických a na výzkum materiálů využitelných v polovodičovém průmyslu. "Otevření této laboratoře představuje významný krok v posílení našich aktivit v oblasti špičkového materiálového výzkumu i spolupráce s průmyslem. Studenti i vědci budou mít k dispozici moderní technologie, které odpovídají aktuálním trendům v oblasti nanotechnologií a polovodičových materiálů,“ řekl vedoucí výzkumné skupiny Kamil Postav.
V bezpečnostní holografii se laboratoř bude zabývat kompletním vývojem ochranných prvků, a to od jejich návrhu přes výrobu prototypů až po aplikaci. Laboratoř spolupracuje s předními světovými výrobci bezpečnostních prvků, bankovek a identifikačních dokladů. "Významnou část aktivit tvoří také spolupráce s polovodičovým průmyslem, zejména výzkum materiálů na bázi karbidu křemíku a dalších polovodičů," doplnila Halíková.
Laboratoř bude sloužit nejen pro vědeckovýzkumné účely, ale i pro výuku posluchačů studijních programů Výpočetní technologie v materiálových vědách a Nanotechnologie. Studenti ji budou moci využívat pro experimentální části svých bakalářských, diplomových i disertačních prací. Laboratoř bude pořádat také workshopy pro studenty středních škol zaměřené na popularizaci materiálových věd.
Fakulta materiálové-technologická se zaměřuje na výuku a výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických studijních programech.