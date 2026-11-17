Jak získávat peníze na kulturu mimo veřejné granty, jak spolupracovat s firmami a oslovovat soukromé dárce se zaměří konference platformy Artikula, která se uskuteční 22. a 23. listopadu v ostravském Gongu. Třetí ročník akce nabídne přednášky odborníků, zkušenosti filantropů a zástupců kulturních organizací i praktické workshopy a individuální konzultace. ČTK to za pořadatele řekla Martina Loneková.
Mezi hlavními hosty pondělního konferenčního programu budou hlavní majitel investiční skupiny RSJ a filantrop Libor Winkler a bývalá ředitelka společnosti Curaprox a spoluzakladatelka agentury Milk Lucie Pašková. Vystoupí také Kryštof Vosátka z Nadace BLÍŽKSOBĚ.
Regionální panel se zaměří na spolupráci kultury a podnikatelského sektoru. Své zkušenosti představí například Anežka Laská z Nadačního fondu Koncertního sálu, Michal Sobek ze společnosti BeePartner, Marika Zadembská z festivalu Čtefest a Nela Hrňa Cichá ze společnosti Smolo.
"Program nabídne také debatu o etice ve fundraisingu a příspěvky kulturních organizací o možnostech získávání peněz. Aleš Kozák z Institutu pro památky a kulturu představí zkušenosti s rozvojem financování od nuly k milionovým částkám. O situaci nezávislé kulturní scény budou hovořit Zuzana Hromádková z Divadelné Nitry a Jan Urban z Divadla NoD. Konferencí provede moderátorka Tereza Havlínková," uvedla Loneková.
Součástí akce budou také nedělní workshopy na dvou místech v Ostravě. V galerii PLATO Ostrava povede Martina Loneková a Wanda Toaderová z organizace Targeta setkání zaměřené na řešení konkrétních problémů kulturních organizací. V Antikvariátu a klubu Fiducia se Radka Bystřická ze společnosti Digivia zaměří na využití digitálních nástrojů při správě dat, administrativě a péči o dárce.
V pondělí bude v Gongu k dispozici poradenská zóna, kde budou moci účastníci konzultovat své projekty s poskytovateli služeb pro on-line darování, crowdfunding, digitalizaci či prodej vstupenek. Zapojí se například platformy Darujme.cz a Donio nebo společnosti Digivia, ENIGOO a Owlu. Připraven bude také takzvaný Trenažer, v němž návštěvníci získají zpětnou vazbu na své fundraisingové záměry od hostů konference.
"Chceme, aby si účastníci z Ostravy odvezli víc než jen inspiraci. Konference je koncipovaná tak, aby si každý mohl vyzkoušet řešení svých projektů v praxi, získat zpětnou vazbu a navázat přímé kontakty," Loneková.
Spolupořadatelem konference je statutární město Ostrava. Podle náměstka primátora pro kulturu Tomáše Výtiska potřebují kulturní organizace vedle veřejné podpory také další zdroje financování a soukromé partnery. Město podle něj podporuje vzdělávání a profesní rozvoj pracovníků v kultuře.