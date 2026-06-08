V Ostravě se chystá křesťanský festival Slezská lilie

Křesťanský festival Slezská lilie nabídne o nadcházejícím víkendu koncerty, divadlo, muzikálová vystoupení i duchovní program. Konat se bude od 12. do 14. června v okolí kostela svatého Antonína Paduánského v Ostravě-Kunčičkách. Letošní ročník se hlásí k Roku svatého Františka, který připomíná odkaz světce inspirujícího generace k jednoduchosti, pokoji a životu v blízkosti druhých, sdělil dnes ČTK mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel.
"I proto letos celý festival pořádáme v Kunčičkách. Chceme totiž lépe propojit návštěvníky festivalu s místní komunitou,“ řekl farář v Kunčičkách Dariusz Sputo. Kromě programu na hlavním pódiu za kostelem mohou lidé v pátek navštívit také divadelní šapitó Těšínského divadla.
"Po celou dobu festivalu bude plný života také prostor kolem oblíbené kavárny ve vyřazené tramvaji. Café Tramvaj uvedli místní do života právě před rokem na minulém ročníku Slezské lilie. Výrazně komunitní charakter bude mít páteční program zaměřený na rodiny s dětmi," řekl Elbel.
Loutková scéna Těšínského divadla uvede pohádku Bajaja i představení Frankenstein. Děti se budou moci podívat do divadelního zákulisí a na venkovní scéně vystoupí žačky Církevní základní školy Přemysla Pittra s romskými tradičními tanci. Večer zakončí koncert kapely Lift Up.
V sobotu na festivalu vystoupí držitelka Ceny Thálie Hana Fialová s pásmem muzikálových písní. Hudbu z celého světa představí sbor Permoník, soubor 4Cellos uvede hudbu z filmu Misie doplněnou obrazovou projekcí. Muzikálové hudbě bude věnován i závěrečný den festivalu. Nedělní program nabídne muzikál Jesus Christ Superstar v podání brněnských farníků.
Duchovním vrcholem festivalu bude nedělní poutní mše svatá ke cti svatého Antonína Paduánského. Organizátoři na festival pozvali františkána Šebestiána Smrčinu, který je známý svými příspěvky na YouTube. V neděli bude hlavním celebrantem poutní mše a následně se setká s návštěvníky při odpolední přednášce. Hudební doprovod zajistí skupina Mercedes Band se saxofonistou Michalem Žáčkem.