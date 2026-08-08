V Ostravě se koná první ročník festivalu Periferie, představuje underground

První ročník festivalu Periferie Ostrava dnes v areálu Svazácká v Ostravě-Zábřehu představuje undergroundovou a alternativní hudbu. Na programu jsou koncerty, autorská čtení i rozhovory s osobnostmi české nezávislé kultury. Ředitelka pořádající organizace Kultura Jih Gabriela Gödelová očekává, že během dne na festival dorazí kolem 700 lidí. Podle ní akci navštívilo různorodé publikum, nejen lidé starší generace, která je s českým undergroundem historicky spojována.
"Mile nás překvapila různorodost návštěvníků. Nejsou tady jen starší a pokročilí, ale přicházejí i mladší lidé,“ řekla Gödelová ČTK. Podle ní zájem návštěvníků potvrzuje, že v Ostravě existuje prostor pro alternativní a undergroundovou kulturu. Dodala, že předprodej před akcí vyšší návštěvnost nenaznačoval. "Na místě se zatím prodalo více než v předprodeji," řekla.
Na hlavní scéně dnes vystoupí či už vystoupili Umělá hmota, Dunaj s Janou Vébrovou, Bez ladu a skladu se slovenskou dechovkou Lucerka, J. H. Krchovský & Krch-off band, Na vlnách éTéVéBé a Hudba Praha. Program doplňují rozhovory a autorská čtení na Talk Stage, kde se představí například Vladimír Lábus Drápal, František Čuňas Stárek, Eva Turnová a Petr Hruška.
Podle Gödelové chtěla organizace Kultura Jih akcí doplnit nabídku velkých kulturních pořadů, které v Ostravě běžně připravuje, o menšinovější a alternativní žánry. "Děláme velké akce pro hlavní proud a čas od času se snažíme představit i alternativu. Je velké procento lidí, kteří mají takovou alternativu rádi," uvedla. Dodala, že v regionu chybí ucelenější prostor pro undergroundovou scénu. "V jiných krajích podobné formáty jsou a najdou si své posluchače. Chtěli jsme zmapovat, co by mohlo fungovat také u nás," řekla.
Organizátoři by v pořádání festivalu chtěli pokračovat. "Zkusíme v tom pokračovat a budeme se snažit, aby se z toho do budoucna stala tradice. Líbilo by se nám vytvořit mix, ve kterém bychom představovali nejen známější a starší jména, ale i menší a nové alternativní projekty,“ řekla Gödelová.
Festival podle ní může v dalších letech získat také výraznější komunitní rozměr. Organizátoři do budoucna uvažují například o menším stanovém městečku, které by návštěvníkům umožnilo zůstat na místě déle.