V Ostravě se o Senát střetnou senátor Šimetka (ODS) a Baránková Vilamová (ANO)

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Ostrava-město postoupil obhajující senátor Ondřej Šimetka (ODS). Za týden se utká s Lucií Baránkovou Vilamovou (ANO). Šimetka získal 46,74 procenta hlasů, druhá Baránková Vilamová má 30,61 procenta hlasů. Voleb se zúčastnilo 39,52 procenta voličů, o hlasy usilovalo sedm kandidátů.
Na třetím místě skončil Milan Loprais (PRO) s 12,75 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí je Petr Jančík (Ostravak) se 6,22 procenta hlasů. Pátou příčku obsadil Štefan Režný (ReMeK), volilo ho 1,87 procenta lidí. Šestý je Radoslav Štědroň (Švýcarská demokracie) s 1,16 procenta. Sedmý Radek Iwoniak (ČSSD) dostal 0,61 procenta hlasů.
V roce 2020 zvítězil Ondřej Šimetka (za ODS). Ve 2. kole získal 67,89 procenta hlasů. Druhý skončil Zdeněk Jiříček (ANO). Voleb se zúčastnilo 13 kandidátů.
Výsledky senátních voleb
Kandidát Procenta hlasů Počet hlasů
Ondřej Šimetka (ODS) 46,74 15542
Lucie Baránková Vilamová (ANO) 30,61 10177
Milan Loprais (PRO) 12,75 4239
Petr Jančík (Ostravak) 6,22 2071
Štefan Režný (ReMeK) 1,87 624
Radoslav Štědroň (Švýcarská demokracie) 1,16 388
Radek Iwoniak (ČSSD) 0,61 206
zdroj: www.volby.cz