V Ostravě se o Senát střetnou senátor Šimetka (ODS) a Baránková Vilamová (ANO)

Autor: ČTK
  21:40aktualizováno  11. října 1:06
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| foto: ČTK

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Ostrava-město postoupil obhajující senátor Ondřej Šimetka (ODS). Za týden se utká s Lucií Baránkovou Vilamovou (ANO). Šimetka získal 46,74 procenta hlasů, druhá Baránková Vilamová má 30,61 procenta hlasů. Voleb se zúčastnilo 39,52 procenta voličů, o hlasy usilovalo sedm kandidátů.

Na třetím místě skončil Milan Loprais (PRO) s 12,75 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí je Petr Jančík (Ostravak) se 6,22 procenta hlasů. Pátou příčku obsadil Štefan Režný (ReMeK), volilo ho 1,87 procenta lidí. Šestý je Radoslav Štědroň (Švýcarská demokracie) s 1,16 procenta. Sedmý Radek Iwoniak (ČSSD) dostal 0,61 procenta hlasů.

V roce 2020 zvítězil Ondřej Šimetka (za ODS). Ve 2. kole získal 67,89 procenta hlasů. Druhý skončil Zdeněk Jiříček (ANO). Voleb se zúčastnilo 13 kandidátů.

Výsledky senátních voleb

Kandidát Procenta hlasů Počet hlasů

Ondřej Šimetka (ODS) 46,74 15542

Lucie Baránková Vilamová (ANO) 30,61 10177

Milan Loprais (PRO) 12,75 4239

Petr Jančík (Ostravak) 6,22 2071

Štefan Režný (ReMeK) 1,87 624

Radoslav Štědroň (Švýcarská demokracie) 1,16 388

Radek Iwoniak (ČSSD) 0,61 206

zdroj: www.volby.cz

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