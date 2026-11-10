Studenti v Ostravě znovu podpořili veřejnoprávní média, bylo jich méně

Vysokoškolští studenti dnes v univerzitním City Campusu v centru Ostravy opět vyjádřili podporu veřejnoprávním médiím. Obávají se, že přesun jejich financování pod státní rozpočet může mít negativní dopady i na školství a kulturu. ČTK to řekla předsedkyně Studentské komory Akademického senátu Ostravské univerzity Anna Pražáková. Na shromáždění, které bylo třetí studentskou akcí v posledních dnech, se ale sešlo méně studentů než při minulých setkáních. Dorazilo jich několik desítek.
"Podstatou dnešního setkání je primárně podpora veřejnoprávních médií, jejich stabilního financování a nezávislosti, ale zároveň také podpora veřejného vysokého školství a kultury. Jestliže by se financování veřejnoprávních médií přesunulo do státního rozpočtu, tak hrozí, že by státní rozpočet, který je už nyní vystaven vysokým výdajům, čelil dalším výdajům, což by se mohlo negativně dotknout právě veřejného vysokého školství a kultury, které už jsou nyní podfinancované," uvedla Pražáková.
Ve svém projevu připomněla, že veřejnoprávní média, vysoké školy a kultura mají mnoho společného. "Spojuje je svoboda myšlení, prostor pro kritické otázky a možnost svobodně poznávat či tvořit a sdílet toto poznání s ostatními. Na univerzitách bychom se měli učit klást otázky, ověřovat informace a podrobovat kritice i to, co se na první pohled zdá samozřejmé. Stejnou službu společnosti poskytují nezávislá média," řekla Pražáková.
Dnešní akci podpořili také zástupci fakult nebo rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký. Návrh novely, který přesouvá financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet, Sněmovna poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu 24. října ve 04:36. Proti rozhodnutí i neobvyklému času schválení se zvedla vlna odporu. "Způsob, jakým prošla tak zásadní legislativní změna, byť jen prvním kolem, nebyl úplně v pořádku. Nebylo také v pořádku, že neproběhla potřebná diskuse o tak důležitém tématu a nebyli přizváni odborníci, kteří by se určitě našli i v řadách vysokoškolských expertů," řekl Kopecký.
Úlohu veřejnoprávních médií na protestu připomněli i zástupci České televize a Českého rozhlasu. "Opakovaně zaznívá argument, že veřejnoprávní média nešetří a nechtějí se měnit. To není pravda. Nebráníme se změnám ani debatám o tom, jak má služba veřejnosti ve 21. století vypadat. Těm změnám však musí předcházet poctivá, věcná a odborná diskuse," řekla Klára Filipová z Českého rozhlasu.
Podle Pražákové nižší účast na dnešním shromáždění může být způsobena i tím, že jde v krátké době o třetí akci na podporu veřejnoprávních médií. "Nemusí to souviset s podporou, ale se skutečností, že toho času není tolik. Lidé, kteří svůj názor vyjádřili jednou či podruhé, vědí, že ho mohou vyjádřit v budoucnu, protože to pravděpodobně nebude touto akcí končit," doplnila Pražáková.