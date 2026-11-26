Dvanáct mladých operních pěvců z jedenácti zemí se představí na galakoncertu Mezinárodní pěvecké soutěže Luďka Golata, který se uskuteční 6. prosince v koncertním sále Fakulty umění Ostravské univerzity. Finalisté zazpívají výběr ze světových operních árií za klavírního doprovodu italského pianisty Corrada Valva. Večer doplní vystoupení tří ukrajinských operních pěvců a více než 40 dětí z Operního a muzikálového studia Národního divadla moravskoslezského. ČTK to dnes za pořadatele řekla Silvia Marková.
Galakoncert bude vyvrcholením soutěže, která nese jméno operního pěvce, režiséra a pedagoga Luďka Golata. Během večera osmičlenná mezinárodní porota vyhlásí tři vítěze, kteří si rozdělí 2200 eur (téměř 54.000 Kč). "Mezi finalisty jsou pěvci z Evropy, Asie a Severní Ameriky. Zastoupeny jsou například Česko, Itálie, Kanada, Kazachstán, Řecko, Rusko, Srbsko, Slovensko či Švédsko. V soutěži se utkají sopranistky, mezzosopranistky, tenor a baryton," uvedla Marková.
Součástí večera bude také vystoupení ukrajinských pěvců Oksany Voroninové, Marty Stetskové a Viktora Yankovského. Jejich účast je součástí projektu, který podporuje umělecké vzdělávání a mezinárodní spolupráci i v podmínkách války na Ukrajině. Na galakoncertu se představí také čtyři desítky dětí pod vedením sbormistryně Lenky Živocké.
Soutěži předchází od 3. do 6. prosince pěvecké kurzy a kariérní workshopy na Fakultě umění Ostravské univerzity. Finalisté se budou věnovat hlasové technice, interpretaci a práci s repertoárem. Součástí programu jsou také semináře o přípravě na konkurzy, profesní prezentaci a možnostech uplatnění na mezinárodní operní scéně. Vedou je mimo jiné italská sopranistka Carmen Giannattasiová a chorvatská pěvkyně Jelena Štefanićová.
"V porotě zasednou operní pěvci a další osobnosti hudebního světa z Česka, Itálie, Chorvatska a Ukrajiny. Patří mezi ně sopranistky Carmen Giannattasiová a Jelena Štefanićová, dirigenti Oliver Dohnányi a Corrado Valvo či hlasoví pedagogové Natalija Melniková, Paolo De Napoli a Eugene Gunko," doplnila Marková.
Luděk Golat (1954 - 2024) byl operní pěvec, režisér, pedagog a dlouholetý ředitel Národního divadla moravskoslezského. Podílel se na rozvoji kulturního života regionu, založil dětské Operní studio a stál u zrodu Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy. V roce 2019 založil se svými dětmi mezinárodní projekt Let's Sing, který podporuje mladé operní pěvce.