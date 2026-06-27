V Ostravě se začne v červenci rekonstruovat takzvaný Ostravský mrakodrap

V Ostravě začne v červenci rekonstrukce takzvaného Ostravského mrakodrapu vysokého 68 metrů. Investor už městu uhradil kupní cenu 55 milionů korun za výškový objekt v Ostrčilově ulici i přilehlý pozemek. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Dosud nejvyšší budova v Ostravě, postavená v letech 1965 až 1968 se bude opravovat podle návrhu architektky Evy Jiřičné.
Stavba musí začít nejpozději 23. července a stavební práce potrvají zhruba tři roky. "Kompletní modernizace budovy promění původní objekt na čtyřiadvacetipodlažní dům, ve kterém vznikne celkem 111 nových bytových jednotek. Budoucí rezidenti si mohou vybírat z dispozic od 1+kk až po 4+kk, přičemž podlahová plocha jednotlivých bytů se pohybuje v rozmezí od 30 do 203 metrů čtverečních," řekl primátor Jan Dohnal (Spolu).
Součástí bytů budou sklepní kóje a zájemci si budou moci dokoupit i vlastní stání v přilehlém parkovacím domě. "Výrazným estetickým prvkem celého projektu se stanou balkony osázené zelení, o jejíž kondici se postará integrovaný samozavlažovací systém. Úpravy se neomezí pouze na samotnou budovu, ale výrazně promění i její bezprostřední okolí, kde vznikne nová parková úprava a moderní zóna určená pro volnočasové aktivity a odpočinek," doplnil Dohnal. Investorem stavby je společnost First Skyscraper, s níž město v roce 2024 podepsalo smlouvu na prodej pozemků a budovy.
Ostravský mrakodrap byl postaven podle návrhu Jana Slezáka v letech 1965 až 1968 jako součást sídliště Jindřiška. Původně sloužil jako bytový dům. Už po několika letech ale byla budova přestavěna na kancelářský objekt. Kvůli technickým problémům byl objekt od roku 2013 prázdný. Představitelé města pak dlouho řešili jeho budoucnost, hrozila i jeho demolice. Hlavními nedostatky objektu je nefunkční opláštění či nevyhovující bezpečnostní parametry. Problematické jsou například únikové trasy. Po dokončení modernizace bude mít výšku 73 metrů.
Investora přestavby město poprvé vybralo už v roce 2022, ale zájemce o koupi nemovitostí nakonec nepodepsal příslušné smlouvy. Město tak muselo hledat nového. Magistrát proto v říjnu 2023 vyhlásil záměr budovu prodat. Nabídku podali dva zájemci.