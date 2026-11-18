Na centrální Masarykovo náměstí v Ostravě dnes přivezli vánoční strom, jedenáctimetrový smrk ztepilý. Přes 30 let starý strom, který městu věnovali soukromí dárci, bylo nutné zkrátit z původních 26 metrů. Strom bude tradičně ozdobený v bílo-zlaté, ale bude mít nové světelné řetězy a ozdoby ve tvaru hvězd a sněhových vloček. V sobotu začnou na náměstí trhy, strom se rozsvítí o týden později. Novinářům to dnes řekli zástupci města a pořadatele akce.
Akce Ostravské Vánoce bude tradičně na čtyřech místech, hlavní program bude na Masarykově náměstí. Novinkou tam letos bude světelná instalace Vánočního kruhu, kde si návštěvníci mohou pořídit fotografie. Kruh o průměru 23 metrů a výšce osm metrů bude za vyhlídkovým kolem. V Husově sadě pak přibude deset vánočních ozdob podle návrhů dětí s onkologickou diagnózou.
Pořadatelem akce je městská společnost Černá louka, která letos zahájila výměnu dřevěných prodejních stánků. Během tří let postupně obmění 60 stánků, které už jsou na hranici životnosti. Od města na to získala 18 milionů korun. Podle Jiřího Šimona z Černé louky bylo cílem, aby stánky byly lehčí, skladnější a daly se vzájemně spojovat. Jejich novou podobu kritizovali někteří obyvatelé, podle nichž jsou stánky příliš strohé a nenavozují vánoční atmosféru.
Podoba stánků není zcela ideální ani podle nového primátora Richarda Vereše (ANO). "Shodneme se na tom, že vánoční stánky potřebují obměnu. Kvituju, že se stánky obnovují, ta podoba, která tam je aktuálně, tak není za mě úplně šťastná. Uvidíme, jak se Černá louka ukáže u jejich nazdobení a zda získají vánoční atmosféru. Pakliže se tak nestane, budeme muset zvolit nějaký jiný způsob obměny a jiné stánky, které budou vypadat více vánočně," uvedl primátor.
Ostravské Vánoce stejně jako v minulých letech nabídnou koncerty známých umělců. Vystoupí například Sebastian, Vesna, Monika Absolonová či Mňága a Žďorp. Tradičně nebude chybět dětská scéna na Jiráskově náměstí, bezplatné kluziště pod širým nebem nebo vyhlídkové kolo. Návštěvníci se opět budou moci zapojit do DobroKelímkové sbírky, jejíž výtěžek podpoří Nadační fond Kulíšek, který pomáhá rodinám s předčasně narozenými dětmi. Na programu se bude podílet Česká televize, která chystá například kino s pohádkami a filmy.
Město letos už s předstihem nechalo v centru rozmístit takzvané city bloky, které brání vjezdu vozidel na náměstí. Jejich instalaci urychlila střelba v Krakově. Rozpočet Ostravských Vánoc je přibližně 13 milionů korun. Podrobnosti o akci i programu jsou na webu.