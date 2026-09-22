V Ostravě vystavuje výtvarník Ondřej Vyhnánek, známý pod pseudonymem X-Dog

V Ostravě vystavuje výtvarník Ondřej Vyhnánek, který je známý pod pseudonymem X-Dog. Expozice GOD bude ve Vile Hanse Ulricha v centru města do 8. listopadu. Nabízí přes 20 maleb na plátně, některé doplněné vyšívanými korálky, ale také vázy a sochy. ČTK to dnes řekla mluvčí Centra kultury a vzdělávání Petra Špornová.
"Název výstavy je anagramem autorova pseudonymu. Dog se v něm mění v God. Božské v pojetí Ondřeje Vyhnánka nepředstavuje nárok na absolutní pravdu, ale spíše schopnost vytvářet nové vztahy mezi věcmi, proměňovat běžné předměty v symboly a skládat z fragmentů současnosti vlastní svět," uvedla.
Vyhnánek se kromě velkoformátové malby věnuje keramice, volné plastice a mozaice. Kombinuje materiály od hlíny a betonu přes sklo a minerály až po kov a syntetické pryskyřice. Jeho díla pracují s motivy přírody, zvířat, rostlin, sci-fi světů i lidské společnosti. Zabývá se také budoucností lidstva, lidskou existencí a smrtí. Vážná témata přitom často zpracovává s ironií, nadsázkou a černým humorem.
"Jedním z typických faktorů jeho práce je vědomý zájem o nedokonalost. Chyba u něj nepředstavuje nežádoucí vedlejší efekt, ale aktivní součást tvůrčího procesu," uvedl kurátor výstavy Radek Wohlmuth. Defekty barvy, stopy po rozpíjení, nečekané materiálové reakce nebo formální nesoulad podle něj vstupují do kompozice jako rovnocenné významové složky.
Graffiti a street art se v autorově tvorbě potkávají s pop artem, komiksem, naivním uměním a inspirací výtvarnou kulturou jihoamerických národů. Vyhnánek má za sebou samostatné i skupinové výstavy v Česku i zahraničí, jeho práce se objevily například v Paříži, Jižní Koreji, Hongkongu nebo brazilském Riu de Janeiru.