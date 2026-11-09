Co je EuroHPC?
Pořízení a provoz superpočítačů stojí stovky milionů až miliardy korun. Evropské země proto spojily síly v projektu EuroHPC, na kterém se podílí Evropská unie, zapojené státy i soukromí partneři. Společně financují výkonné počítače, které mohou využívat vědci a firmy z různých koutů Evropy.
Na pohled připomíná řadu velkých skříní. Uvnitř ale místo polic pracují tisíce propojených součástek, které společně počítají. Superpočítač je mimořádně výkonný počítač určený k řešení složitých výpočtů, na které běžný notebook nestačí. Náročný úkol dokáže rozdělit na menší části a mnoho z nich řešit najednou.
Vědcům pomáhá například zkoumat, jak na sebe působí molekuly při vývoji nových léků nebo jak se může měnit klima. Pomocí výpočtů mohou také předem ověřovat vlastnosti nových materiálů. Podle výsledků pak lépe vyberou, co má smysl dál zkoušet v laboratoři.
Právě k tomu slouží také stroje v Ostravě. Při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava funguje národní superpočítačové centrum IT4Innovations. Na jeho vzniku se významně podílely peníze z evropského rozpočtu.
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Kvantový počítač míří do praxe. Řeší výzkum Alzheimerovy choroby, pomáhá firmám
Než přijde na řadu laboratoř
V centru od roku 2021 slouží superpočítač Karolina. Využívají ji vědci i firmy například při vývoji léčiv, modelování klimatických změn nebo hledání nových materiálů.
Výzkumníci díky ní mohou porovnávat různé varianty a sledovat, jak by se zkoumané látky či materiály za určitých podmínek chovaly. Nemusejí tak každou možnost hned ověřovat fyzickým pokusem.
Karolina vznikla s podporou společného evropského podniku EuroHPC. Ten propojuje evropské a národní prostředky, aby měli výzkumníci a firmy přístup k výkonné výpočetní technice.
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Kvantový počítač míří do praxe. Řeší výzkum Alzheimerovy choroby, pomáhá firmám
Kvantový „vlk“ pomůže s výzkumem mozku
Jak funguje kvantový počítač?
Vedle superpočítačů mají v Ostravě také jediný kvantový počítač v Česku. Nese jméno VLQ, čteno „vlk“.
Odborníci z centra IT4Innovations ho slavnostně spustili v září 2025 a letos umožnili jeho využívání vědcům i firmám z Česka a dalších evropských zemí. Polovinu financování zajistil společný evropský podnik EuroHPC.
Důležitou roli má sehrát v mezinárodním projektu CLARA, ve kterém odborníci zkoumají mozek a jeho onemocnění, zejména Alzheimerovu chorobu. Propojením kvantových výpočtů, superpočítačů a umělé inteligence chtějí získat nové možnosti, jak zpracovat rozsáhlá biologická a klinická data a lépe nemoci porozumět.
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Zefektivní šifrování i vývoj léků. V Ostravě spustili první tuzemský kvantový počítač
AI má ulevit i operátorům linky 112
Jak využít umělou inteligenci ve firmě, ve výzkumu nebo na úřadě? S tím pomáhá projekt Czech AI Factory, tedy česká AI továrna, který odstartoval letos v květnu. Ten má ambici výrazně posílit postavení České republiky v evropském ekosystému umělé inteligence. Jeho zázemí má v roce 2027 rozšířit nový superpočítač KarolAIna, určený pro výpočty spojené s umělou inteligencí.
Jedním z připravovaných využití je voicebot neboli hlasový robot pro tísňovou linku 112. Operátorům má ulevit například při mimořádné události, kterou současně hlásí desítky či stovky lidí. Volajícího se zeptá, co se stalo a kde se nachází, a případně mu sdělí, že záchranáři už o události vědí. Člověk přitom bude vědět, že mluví s automatickým systémem.
Do projektu s celkovým rozpočtem téměř 1 miliardy korun jsou zapojeny přední české univerzity a výzkumné organizace. Polovinu financování zajišťuje celoevropský společný podnik EuroHPC, druhou polovinu Česká republika prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Kampaň ukazuje, kde evropské peníze pomáhají
Ostravské superpočítače jsou jedním z příkladů, které představuje podzimní kampaň Evropské komise Evropský rozpočet: Investice do naší budoucnosti. Ukazuje, co se díky evropským penězům podařilo uskutečnit v českých regionech a komu podpora pomáhá.
Vedle ostravského výzkumného centra přibližuje třeba moderní vzdělávání v Pardubicích, výzkum lázeňské péče na Karlovarsku nebo pomoc lidem s duševním onemocněním v Plzni. Za čísly evropského rozpočtu tak představuje konkrétní místa a lidi, kterým tyto investice mění život.
Ve spolupráci s Evropskou komisí