Akrobaté souboru BoCirk Company připravují novou inscenaci Epopej: Vzdušná symfonie společně se studenty a pedagogy tanečního oddělení Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Při zkouškách vznikají choreografie propojující současný tanec s akrobacií. Do představení se zapojí studenti hudebně dramatického oddělení ostravské konzervatoře a folklorní soubor ZR Bledowice. Premiéra projektu, který BoCirk připravuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, se uskuteční 3. a 4. prosince v multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích. ČTK to řekla umělecká produkční BoCirk company Karolína Grygarová.
"Tanečníci konzervatoře se na scéně představí společně s profesionálními akrobaty. V hereckých rolích se objeví také studenti hudebně dramatického umění. Inscenace tak propojí různé generace účinkujících i odlišné umělecké disciplíny. Projekt vstupuje do závěrečné fáze příprav," uvedla.
Dalším účastníkem bude folklorní soubor ZR Bledowice, který vystoupí přibližně ve dvacetičlenném obsazení. Jeho tanečníci se společně s akrobaty a studentkami konzervatoře stanou součástí scénických obrazů inspirovaných Slovanskou epopejí malíře Alfonse Muchy. Velkoformátové projekce do nich přenesou také místa Ostravy a Moravskoslezského kraje.
Inscenace propojí nový cirkus, současný tanec, folklor, divadlo a multimediální projekce s živou symfonickou hudbou. Janáčkovu filharmonii povede šéfdirigent Daniel Raiskin. V programu zazní například Smetanova Vltava, části Dvořákovy Novosvětské symfonie nebo finále Stravinského Ptáka Ohniváka. Hudba podle tvůrců nebude pouze doprovázet akrobatická vystoupení, ale její rytmus, dynamika a dramatické proměny budou spoluutvářet jednotlivé scénické obrazy.
Epopej: Vzdušná symfonie uzavře oslavy 20 let existence BoCirk Company, která dříve působila pod názvem Cirkus trochu jinak. Výroční program zahájil projekt Vzdušná symfonie ve vyprodaném Gongu. Následovalo představení Touching the Sky, na němž soubor spolupracoval na festivalu Štěrkovna Open Music se zpěvákem Jankem Ledeckým a Janáčkovou filharmonií Ostrava.