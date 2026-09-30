V Ostravě vznikne centrum pro vodíkové technologie za 350 milionů korun

V Ostravě vznikne nové zařízení pro výzkum a testování vodíkových technologií Centrum energetických a environmentálních technologií - Explorer H2 (CEETe H2). Bude v areálu VŠB - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Výzkumníci v něm budou moci technologie nejen vyvíjet, ale také testovat v podmínkách, které se co nejvíce přiblíží jejich reálnému využití. Stavba za zhruba 350 milionů korun by měla být hotová na konci roku 2028. Univerzita na stavbu získala evropské dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace, dotace činí přes 268 milionů korun. ČTK to dnes řekl mluvčí univerzity Jiří Šíma.
"Vyrobit vodík je jen první krok. Pokud má najít širší uplatnění v energetice, průmyslu nebo dopravě, je potřeba zvládnout také jeho bezpečné skladování, distribuci a využití. Právě celý tento řetězec má v reálných podmínkách propojit připravovaný výzkumný polygon," uvedl Šíma.
Podle rektora univerzity Igora Ivana je smyslem projektu propojení univerzitního výzkumu s průmyslem, veřejným sektorem i reálným provozem. "Chceme získat kvalitní data a zkušenosti, na jejichž základě bude možné odpovědně rozhodovat, kde vodíkové technologie dávají smysl a kde je vhodnější hledat jiné cesty," uvedl Ivan.
Odborníci budou v centru zkoumat nejen technické možnosti využití vodíkových technologií. Zaměří se i na to, zda je využití vodíku efektivní, ekonomicky smysluplné a skutečně přispívá ke snižování emisí.
"Vodíkové technologie nevnímáme jako univerzální řešení pro dopravu, průmysl nebo energetiku. Jsou jednou z technologií, která může mít velmi důležitou roli tam, kde dává technický, ekonomický a environmentální smysl. Chceme získat reálná data o účinnosti, provozních nárocích, bezpečnosti, kvalitě vodíku i dlouhodobém chování jednotlivých technologií. Teprve jejich propojením můžeme objektivně říci, kde má vodík své místo a kde bude naopak vhodnější jiné řešení," uvedl ředitel Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO Stanislav Mišák.
Jedním z partnerů projektu bude například Dopravní podnik Ostrava (DPO), protože právě v městské dopravě by vodíkové technologie mohly nalézt uplatnění. "Naší rolí nebude pouze využívat vodíkovou infrastrukturu, ale především pomoci ověřovat výsledky výzkumu v podmínkách skutečného provozu. Dopravní podnik může projektu nabídnout něco, co se v laboratoři vytváří jen obtížně, tedy reálná provozní data, zkušenosti řidičů, pracovníků údržby, dispečinku nebo bezpečnosti a možnost sledovat technologii v každodenním provozu městské dopravy," uvedl člen představenstva DPO Martin Chovanec.