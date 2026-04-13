V Ostravě vznikne vzdělávací centrum Pluto zaměřené na popularizaci vědy

Nejlidnatější ostravský obvod Jih chystá výstavbu vzdělávacího centra Pluto, které se bude zaměřovat na popularizaci vědy a techniky. Má zároveň rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Stavba za více než deset milionů korun by se mohla otevřít v příštím roce. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Ilona Honusová.
Centrum nabídne moderní formy vzdělávání jako například virtuální a rozšířenou realitu, 3D tisk nebo robotické stavebnice či programovatelné drony. Obvod ho nechá vybudovat v Odborářské ulici v části Hrabůvka. Vznikne v prostorách bývalé společenské místnosti domu s pečovatelskou službou. Stavba by mohla začít ve druhé polovině letošního roku, město nyní hledá jejího zhotovitele. Projekt obvod financuje ze svého rozpočtu.
"Cílem projektu je dlouhodobě rozšířit nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit v obvodu a přinést nový prostor, který propojí poznání, zážitek a inspiraci. Oslovit chce nejen obyvatele Ostravy-Jihu, ale i širšího regionu," uvedla mluvčí.
Pluto bude určené pro všechny generace. Dopoledne ho budou moci využívat školy, pro které bude připravovat tematické workshopy a vzdělávací programy. Odpoledne a večery pak budou určeny veřejnosti. V centru se budou konat přednášky, diskuse a další aktivity. Do budoucna se v něm počítá také s kroužky a zapojením návštěvníků do tvorby programu.
"Pluto rozhodně nebude klasickou učebnou, má být živým prostorem, kde si lidé vědu skutečně vyzkouší,“ uvedl starosta Martin Bednář (ANO).
Centrum se chce zaměřovat nejen na technické a přírodní obory, ale také na aktuální společenská témata, jako je bezpečnost dětí na internetu, psychologie nebo zdravý životní styl.
Už před otevřením Pluta se lidé mohou zapojit do aktivit organizovaných budoucím centrem. Připraveny pro ně budou populárně-vědecké přednášky, které se kromě letních prázdnin budou konat přibližně jednou měsíčně a nabídnou témata z různých oborů.
První setkání se uskuteční už tento čtvrtek od 18:00 v Komorním klubu v Hrabůvce. Přednášet bude Jan Spratek, popularizátor kosmonautiky, pracovník pražského planetária a spolupracovník Evropské kosmické agentury (ESA). Vstup na akci je zdarma, místo si lze rezervovat na webu, kde se zájemci dozví také bližší informace o projektu
Na první přednášku naváže 21. května publicista a autor literatury faktu Tomáš Přibyl, který nabídne aktuální pohled na dění v kosmonautice včetně poslední mise Artemis II, při níž loď Orion obletěla Měsíc.